Laptopy i hulajnogi za darmo od Acera na Black Friday 2022

Czarny Piątek kojarzy się większości z dużymi obniżkami w sklepach, aniżeli z dostawaniem czegoś w gratisie. Tymczasem kupując laptop Acera na promocji otrzymacie… drugiego laptopa.

Black Friday z Acerem

Zacznijmy może o głównych bohaterach akcji promocyjnej Acera. Pierwszym z nich jest hulajnoga elektryczna Series 3 Escooter. Ważąca 16 kg konstrukcja pozwoli wam przebyć nawet 25 km bez większego wysiłku. Hulajnogą można podróżować w trzech prędkościach: spokojną (6 km/h), normalną (10 km/h) oraz szybką (20 km/h). Ładowanie baterii zajmuje ok. 4 godziny, a jej stan, podobnie jak prędkość, sprawdzimy podczas jazdy na wyświetlaczu umieszczonym na kierownicy.

Źródło: Acer

Acer Chromebook 315 to natomiast przedstawiciel lekkich laptopów opartych na ChromeOS od Google. Dzięki lekkiemu systemowi oraz oszczędnym podzespołom laptop może pracować nawet przez 12 godzin bez kontaktu z ładowarką. Sprzęt sprawdzi się nie tylko do przeglądania Internetu i nauki, ale również do prostych prac biurowych oraz grania w chmurze. Kasia osobiście sprawdzała ten model i wrażenia były głównie pozytywne, więc prezent od Acera jest jak najbardziej trafiony.

Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Jak otrzymać prezent warty 2000 złotych?

Aby załapać się na te zacne gratisy wystarczy zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, należy kupić jeden z modeli sprzętu z serii Predator w sklepie Media Expert (zarówno online, jak i stacjonarnie), zachować dowód zakupu, który zgłosicie ostatecznie na dedykowanej stronie. Warto jednak być szybkim – promocja startuje 21 listopada, a gratisy trafią do pierwszych 200 osób, które prześlą poprawnie wypełniony formularz.

A jeżeli bardziej wierzycie swoim zdolnościom kreatywnym niż łączu internetowemu, to na profilu Predator Polska na Facebooku oraz Instagramie wystartuje wkrótce konkurs na memy i hasła reklamowe związane z Black Friday. Do wygrania będzie sześć hulajnóg Series 3 Escooter.

Życzymy więc wam błyskotliwych tekstów lub stabilnego połączenia internetowego, zależnie od tego, na którą propozycję firmy się skusicie.