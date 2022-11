Hasła nie będą już potrzebne. 1Password zapowiada nową funkcję

Logowanie się do różnych serwisów i usług często oznacza wprowadzenie hasła. W niedalekiej przyszłości nie będzie to konieczne, a 1Password chce to osiągnąć już w 2023 roku z wykorzystaniem kluczy dostępu.

Koniec haseł?

Konieczność wprowadzania loginu i hasła potrafi być męcząca. Owszem można pomóc sobie sięgając po menedżer haseł, ale wciąż musimy korzystać z klasycznego hasła z tą różnicą, że jego wprowadzenie sprowadza się zazwyczaj do kilku kliknięć. Co jednak jeśli hasło stałoby się zbędne?

Tutaj obiecująco zapowiada się technologia kluczy dostępu (ang. passkey), która w założeniach ma właśnie wyeliminować klasyczne hasła. Została ona opracowana przez FIDO Alliance, a więc stowarzyszenie, którego członkami są m.in. wielcy gracze IT. Zamiast hasła do uwierzytelnienia użytkownika może być wykorzystane jego urządzenie, a także dostępne w tym urządzeniu biometryczne zabezpieczenie – np. Face ID w iPhonie.

Co ciekawe, klucze dostępu zostały już wprowadzone chociażby w iOS 15 i macOS Ventura. Nie mówimy więc o rozwiązaniu, którego wdrożenia należy oczekiwać w bliżej nieokreślonej przyszłości. Technologia jest już dostępna i powoli zaczyna drogę w kierunku wyeliminowania klasycznych haseł.

1Password zapowiada wprowadzenie kluczy dostępu

Menedżer haseł 1Password, jeśli w przyszłości klasyczne hasła znikną, mógłby stać się zbędny. W związku z tym, jego twórcy obserwują zmiany na rynku i właśnie zapowiedzieli implementację funkcji, która pozwoli na korzystanie z kluczy dostępu.

1Password chwali się, że jego autorska odmiana o nazwie Universal Sign On będzie lepsza od innych rozwiązań już obecnych na rynku. Zaletą ma być obsługa wielu platform, a także synchronizacja pomiędzy tymi platformami. Dzięki temu użytkownik nie będzie zamknięty w jednym „ekosystemie”, tak jak ma to miejsce w przypadku Apple.

Twórcy 1Password postanowili przygotować dwie prezentacje, które są pokazem możliwości nowej funkcji opartej na kluczach dostępu. Pierwsza prezentacja przeznaczona jest dla użytkowników Google Chrome, którzy mają zainstalowane rozszerzenie 1Password. Druga to natomiast film wideo.

Trzeba przyznać, że funkcja zapowiada się całkiem ciekawe. Na szczęście, nie będziemy musieli długo czekać. Nowość ma trafić do użytkowników już na początku 2023 roku.