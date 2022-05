1Password na Androida dostanie dużą aktualizację. Zmiany można już testować

Twórcy 1Password przygotowują się do wdrożenia naprawdę sporej aktualizacji swojego menedżera haseł na Androidzie. Jeśli nie możecie doczekać się nadchodzących zmian, to już teraz dostępna jest opcja dołączenia do grona testerów.

Odświeżony, bardziej spójny interfejs

Wszystkich zalet płynących z korzystania z menedżerów haseł chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. W dużym skrócie mamy do czynienia z narzędziami, które nie tylko pozwalają zapamiętać setki haseł do różnych usług i aplikacji, ale również podnoszą ogólny poziom bezpieczeństwa. Wśród polecanych aplikacji tego typu z pewnością znajduje się bohater tego tekstu, czyli 1Password.

Zespół odpowiedzialny za rozwój 1Password zapowiedział długą listę zmian, które wkrótce trafią do aplikacji na Androida. Jedną z nowości jest przeprojektowany, bardziej nowoczesny interfejs. Twórcy podkreślają, że podczas projektowania jednym z głównym celów było zapewnienie wizualnej spójności pomiędzy różnymi wersjami menedżera haseł. Dzięki temu, przeskakiwanie pomiędzy aplikacją na macOS, Windows czy Androida ma być odczuwalnie wygodniejsze.

Co więcej, karta ekranu głównego zapewnia teraz bardziej rozbudowane możliwości personalizacji, tak aby każdy użytkownik mógł dostosować jej wygląd do swoich potrzeb. Można zmieniać kolejność poszczególnych elementów, wyciągając najczęściej używane funkcje na samą górę.

Dodatkowo niektóre moduły można przypinać do ekranu głównego, co podczas późniejszego używania aplikacji ma odczuwalnie zmniejszać liczbę potrzebnych kliknięć – np. użytkownik w ten sposób może przypiąć kafelek dający szybki podgląd do zapisanego hasła do domowego Wi-Fi.

Spore zmiany pod maską

1Password 8 w wydaniu na Androida, podobnie jak na iOS, otrzymał całkowicie nowy „rdzeń”. Warto dodać, że wykorzystywany jest on również w aplikacjach na desktopie – Windows, macOS i Linux.

Twórcy podkreślają, że nowy „rdzeń” został napisany w języku programowania Rust, co pozwoliło na osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz wydajności. Dotyczy to również aplikacji dostępnych na innych platformach.

Większe bezpieczeństwo w 1Password 8

Mobilna aplikacja na Androida otrzymała bardziej rozbudowany moduł Watchtower, którego zadaniem jest ocena poziomu bezpieczeństwa zapisanych danych logowania. Watchtower zapewnia teraz „pełny pulpit bezpieczeństwa” dający lepszy podgląd do informacji na temat używanych loginów i haseł.

Oczywiście funkcje, które zostały docenione przez społeczność, wciąż są dostępne w nowej wersji 1Password. Możemy więc korzystać z biometrycznego zabezpieczenia (np. skanowania odcisku palca), a także z opcji automatycznego uzupełniania haseł w aplikacjach i na stronach internetowych.

Obecnie dostępna jest aplikacja we wczesnej wersji, którą mogą testować wszyscy zainteresowani użytkownicy. Należy mieć jednak na uwadze, że może ona zawierać błędy i inne niedociągnięcia, więc nie zaleca się korzystania z niej jako głównego menedżera haseł.