Zakupy zrobimy w WhatsAppie. Brzmi absurdalnie, ale to ciekawy pomysł

WhatsApp wkrótce może być używany nie tylko do kontaktu ze znajomymi, ale również jako aplikacja, w której zrobimy zakupy. Co więcej, twórcy zapowiedzieli także inne interesujące nowości.

Zakupy w WhatsAppie

Bez obaw, popularny komunikator raczej nie stanie się przerośniętym tworem, który będzie starał się być do wszystkiego. Nadal najważniejszym elementem będą funkcje związane z komunikacją z innymi użytkownikami. Co więcej, funkcja zakupów również zostanie zrealizowana w bardziej społecznościowy sposób.

Nowość określana jest przełomową i w założeniach ma umożliwić kupowanie produktów bez konieczności korzystania z zewnętrznych witryn czy aplikacji. Zakupów po prostu dokonany bezpośrednio w aplikacji WhatsApp w otwartym oknie z rozmową.

Za zakupmy zapłacimy bezpośrednio w aplikacji (fot. WhatsApp)

Obecnie funkcja jest testowana w Indiach i Brazylii. Oczywiście z czasem, gdy testy zakończą się powodzeniem, możliwość kupowania powinna zawitać także na innych rynkach. Miejmy nadzieję, że pojawi się również w Polsce, bowiem zapowiada się całkiem intrygująco.

Firmę znajdziemy teraz bezpośrednio w aplikacji

Kolejną nową funkcją, która jak najbardziej zasługuje na jej opisanie, jest możliwość znalezienia firmy bezpośrednio w WhatsAppie. Użytkownicy nie będą już musieli szukać numerów telefonów na stronach internetowych i w innych miejscach, a także dodawać ich do kontaktów.

Jeśli chcemy skontaktować się z firmą, to teraz wystarczy skorzystać z wyszukiwarki wbudowanej w komunikator. Ponadto listę firm można przeglądać według kategorii – np. turystyka albo bankowość.

Funkcja jest obecnie wprowadzana w Brazylii, Indonezji, Meksyku i Wielkiej Brytanii, ale docelowo powinna trafić do wszystkich użytkowników WhatsAppa. Harmonogram prac nie został ujawniony, więc trudno wskazać kiedy rozwiązanie pojawi się w Polsce.

Wypada wspomnieć, że użytkownicy komunikatora ostatnio raczej nie mają powodów do narzekania na nudę. Niedawno informowaliśmy Was o wprowadzeniu możliwości wysyłania wiadomości do samego siebie. W jakim celu? Sposobów na wykorzystanie tej funkcjonalności jest naprawdę sporo – np. można używać czatu w formie notatnika, w którym zapiszemy listę zakupów.