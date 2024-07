Amazon oszalał. 12 dobrych gier za darmo w Prime Gaming!

Amazon przyzwyczaił nas, że do swojej usługi Prime Gaming dodaje darmowe gry, które można odebrać do określonej daty. Nie inaczej jest tym razem, gdyż do 16 lipca możecie zgarnąć aż 12 tytułów, w tym kilka bardzo ciekawych, jak chociażby Hitman: Absolution.

Hitman: Absolution za darmo w Prime Gaming

Prime Gaming, czyli jedna z flagowych usług abonamentowych Amazon, to świetna propozycja dla graczy. W cenie 49 złotych za rok lub 10,99 złotych miesięcznie dostajemy dostęp m.in. do Amazon Prime Video, darmowych wysyłek zakupów z Amazon czy też właśnie Prime Gaming. Dzisiaj skupimy się na ostatniej z tych usług, ponieważ do 16 lipca będzie oferować coś więcej niż dotychczasowe, darmowe gry czy benefity do innych tytułów, jak chociażby EA Sports FC 24 czy Lost Ark.

Do 16 lipca posiadacze abonamentu Prime Gaming mogą odebrać 12 darmowych tytułów, w tym m.in. Hitman: Absolution. To gra, która wraca do korzeni, a gracze podejmują się najbardziej osobistego kontraktu dla głównego bohatera. Agent 47 szuka odkupienia, ścigany przez policję oraz zdradzony przez Agencję. Jeżeli nie grałeś nigdy w Hitman: Absolution, to koniecznie musisz sprawdzić ten tytuł. Może i ma na karku już przeszło 12 lat, ale dalej jest warty ogrania!

Call of Juarez za darmo w Prime Gaming

Oprócz Hitman: Absolution w Prime Gaming za darmo do odebrania jest również Call of Juarez oraz Call of Juarez: Bound in Blood. Pierwsza i druga część serii zostały wydane odpowiednio w 2006 i 2009 roku, zatem są jeszcze starsze niż Hitman, ale tak samo warte sprawdzenia, jeżeli jeszcze nie miałeś okazji ograć tych produkcji. Strzelaniny FPP Techlandu zdobyły uznanie wśród graczy na całym świecie m.in. za niepodrabialny, westernowy klimat, który czuć na każdym kroku.

Warto podkreślić, że do 16 lipca w Prime Gaming można za darmo odebrać również:

Wall World,

Star Wars: Battlefront II (Classic, 2005),

Forager,

Card Shark,

Soulstice,

Heaven Dust 2,

Deceive Inc.,

The Invisible Hand,

Tearstone: Thieves of the Heart – CE.

Za 7 dni do tego grona dołączą cztery kolejne gry:

Samurai Bringer,

Star Wars: Knight of the Old Republic (The Sith Lords),

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge,

Alex Kidd in Miracle World DX.

Abonament Amazon Prime możecie wykupić na tej stronie (to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspieracie naszą działalność – dziękujemy!). Wcześniej możecie skorzystać z 30-dniowego, darmowego okresu próbnego.

The First Templar za darmo w GOG

Warto również przypomnieć, że za darmo do odebrania na GOG jest The First Templar, czyli przygodowa gra akcji, opowiadająca historię francuskiego templariusza oraz jego damy, która została ogłoszona heretyczką. Pod kątem grafiki jest to być może już trochę przestarzały tytuł, natomiast to, co go mocno wyróżnia, to niepodrabialny klimat oraz całkiem ciekawa historia. Grę można odebrać za darmo do soboty, 6 lipca, do godziny 15:00.