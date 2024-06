Farming Simulator 25 pozwoli Wam zostać ryżowym magnatem

Zgodnie z nową strategią wydawniczą Giants Software, mogliśmy spodziewać się, że w tym roku pojawi się Farming Simulator 25. Szwajcarzy w tym przypadku nie sprawili fanom przykrości – wiemy, co zaoferuje nowa odsłona, kiedy trafi na rynek i co zawiera w sobie edycja kolekcjonerska.

Co nowego w polu?

Rolnictwo to nie tylko marchew uprawiana na niemieckim poletku i kukurydza z Illinois. Zmiany w Farming Simulator 25 otwiera zupełnie nowe środowisko – wschodniej Azji. A skoro mówimy o klimacie Tajlandii, Filipin czy Wietnamu, to i dieta wygląda tam nieco inaczej. Tytuł umożliwi nam zatem uprawę dwóch wariantów ryżu i nie tylko – twórcy wymieniają również szpinak, a sumarycznie możemy spodziewać się na start 20 różnych upraw. Do hodowli kur, koni, owiec i innych zwierząt dołączy także bawół.

Farming Simulator 25 (Źródło: Giants Software)

Siłą rzeczy nowe rośliny i zboża oraz środowisko wymaga innej pracy, więc tegoroczny symulator farmy zostanie wzbogacony o nowe łańcuchy dostaw, misje i działalności. Całość będzie można rozwijać z pomocą ponad 400 maszyn znanych producentów, m.in. John Deere, Kubota, Claas, Fendt czy Valtra. Zabawę, podobnie jak w poprzednich częściach, będziemy mogli prowadzić samemu, jak i w trybie wieloosobowej kooperacji.

Autorzy Farming Simulator 25 nie próżnowali również w ostatnich latach w kwestii udoskonalania autorskiego silnika. GIANTS Engine 10 wprowadzi lepsze cieniowanie, dynamiczne efekty pogodowe oraz deformację terenu, mgłę w oddali i nie tylko. Nawożenie sorgo o poranku jeszcze nigdy nie było tak realistyczne.

Kiedy zagramy w Farming Simulator 25

Nowa odsłona najpopularniejszego symulatora farmy zadebiutuje na PC, PS5 i Xbox Series X/S 12 listopada 2024 roku. Przedsprzedaż już ruszyła, choć z pewnością są osoby, które chciałyby najpierw usłyszeć o wspomnianej na początku kolekcjonerce, dostępnej wyłącznie w wersji na komputery.

Oprócz gry w unikalnym pudełku nabywcy zyskają dostęp do paczki maszyn MacDon oraz kombajn New Holland CR11. Ponadto w osobnym pudełku pojawi się Farming Simulator 16-bit Edition ze ścieżką dźwiękową skomponowaną przez Chrisa Hulsbecka. Dodatkowo pojawi się płyta z poradnikiem do nauki modowania gry, 32 naklejki, trzy plakaty, brelok oraz stacyjka na USB, która reaguje na maszyny dostępne w grze.

Farming Simulator 25 (Źródło: Giants Software)

Podstawowa, cyfrowa edycja gry kosztuje 259 złotych i możecie już składać zamówienia przedpremierowe w PlayStation Store oraz Xbox Store. Cenę edycji kolekcjonerskiej zdradza nam natomiast Amazon, gdzie pozycję wyceniono na 69,99 euro (~300 złotych).