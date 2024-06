Steam niszczy marzenia Nvidii i uruchamia własny system do nagrywania gier

Każdemu graczowi chociaż raz w życiu zdarzyło się korzystać z narzędzi do nagrywania rozgrywki. Przez lata zmieniały się oczekiwania, co takie oprogramowanie powinno oferować. Steam Game Recording wygląda jak system idealnie wpisujący się w potrzeby współczesnych graczy.

Mom, get the camera

Zgodnie z obecnie panującym standardem, nowy system nagrywania na Steam zapisuje wszystko w czasie rzeczywistym. Aby nie przetrzymywać zbyt dużo, zarówno w kontekście długości, jak i rozmiaru, możliwe jest dostosowanie czasu trwania klipów oraz ich jakości tak, aby nie zapchać od razu całego dysku. Jeżeli jednak macie naprawdę mało miejsca na takie materiały, można uruchomić tryb ręcznego rozpoczęcia i zatrzymania nagrania.

Dodatkowo, jeżeli zdarza się Wam, że coś rozproszy Waszą uwagę i w ten sposób nie zarejestrujecie jakiegoś dialogu lub nie jesteście pewni, w jaki sposób zginęliście w danej potyczce, nakładka na Steam umożliwi Wam szybki przeskok o kilkanaście sekund i sprawdzenie, co wydarzyło się w grze.

Chętni na bardziej precyzyjne opracowywanie klipów nie muszą już uczyć się zewnętrznych programów do montażu wideo. Steam Game Recording umożliwia w interfejsie nagrań i zrzutów ekranu na łatwe wyszukiwanie i wycinanie interesujących fragmentów rozgrywki.

Co więcej, Steam od razu pomoże nam wyszukać interesujące fragmenty. Służy temu oś czasu, która generuje odpowiednie znaczniki odpowiadające wydarzeniom w grze. Część tytułów jest w stanie samodzielnie wskazać najciekawsze punkty, jak np. pierwsze zabójstwo lub zdobycie przewagi punktowej w meczu. Zrobienie zrzutu ekranu lub wbicie osiągnięcia również wygeneruje znacznik automatycznie. Istnieje także opcja ręcznego wskazywania momentów wartych uwiecznienia w formie wideo.

Kiedy już wszystko przygotujecie, z łatwością przekażecie całą historię światu. Projekt możecie wyeksportować do pliku MP4, skopiować do schowka i wkleić w dowolnym miejscu, wysłać z komputera na Steam Decka, aplikację mobilną Steama czy utworzyć kod QR lub tymczasowy link.

Steam rozbija bank

Wśród innych zalet Steam Game Recording Valve wymienia także łatwy dostęp do klipów wewnątrz gry, jak i poza nią; współpracę z każdym tytułem, nawet z tymi spoza platformy; minimalne użycie procesora podczas kodowania czy rozwiązania z zakresu prywatności (wybieranie załączonych ścieżek audio czy nagrywanie rozgrywki bezpośrednio na dyski). Wisienką na torcie jest pełna funkcjonalność systemu na Steam Decku. Jeżeli natomiast zajmujecie się projektowaniem gier, na oficjalnej stronie projektu macie dostęp do dokumentacji oraz wymaganych SDK i API.

Póki co narzędzia są dostępne w formie bety, do której może zapisać się każdy. Trzeba przyznać, że już teraz całość prezentuje się znakomicie. Wygląda na to, że Nvidia musi czym prędzej zabrać się do pracy, jeżeli jej Shadowplay ma stanowić poważnego rywala dla systemu Valve.