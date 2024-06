Niski profil i duże możliwości – to właśnie klawiatura Logitech G515 TKL

Niskoprofilowa, bezprzewodowa, mechaniczna, podświetlana i kompaktowa – taka jest gamingowa klawiatura Logitech G515 Lightspeed TKL. Najnowsza propozycja szwajcarskiego producenta jest kierowana do graczy, którzy cenią sobie duże możliwości zamknięte w zwartej konstrukcji.

Logitech G515 TKL – niskoprofilowa klawiatura gamingowa

Logitech G515 Lightspeed TKL to niskoprofilowa klawiatura bezprzewodowa dla graczy. Jak sugeruje to ostatni człon nazwy, cechuje ją kompaktowa konstrukcja, pozbawiona sekcji numerycznej. Dostępne klawisze można jednak wykorzystać na wiele sposobów, dzięki technologii Keycontrol, pozwalającej na przypisanie nawet 15 akcji do każdego z nich.

Ta nowa konstrukcja ma naprawdę niski profil. Jej wysokość wynosi zaledwie 22 mm, a całkowity skok jej mechanicznych przełączników to 3,2 mm, przy czym do aktywacji dochodzi już na głębokości 1,3 mm. To coś, co docenią miłośnicy najbardziej dynamicznych gier.

fot. producenta

Pozostając w temacie przełączników, warto wspomnieć też o możliwości wyboru sprężynujących lub liniowych switchy, ich wstępnym nasmarowaniu, jak również o zintegrowanych stabilizatorach i warstwie pianki odpowiedzialnej za tłumienie hałasu. Nakładki natomiast zostały wykonane z tworzywa PBT.

Bezprzewodowo albo z kabelkiem

Stabilne i płynne, a przy tym pozbawione zbędnych opóźnień połączenie z komputerem zapewnia technologia Lightspeed. Ewentualnie można także skorzystać z łączności Bluetooth lub przewodu z wtykiem USB typu C. Jeśli zaś chodzi o maksymalny czas działania między jednym ładowaniem a drugim, to sięga on 36 godzin.

Model Logitech G515 Lightspeed TKL dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. W kontekście estetyki nie można pominąć również faktu, że urządzenie zostało wyposażone w podświetlenie Lightsync RGB (z 16,8 mln kolorów) i jest podatne na liczne modyfikacje – poprzez oprogramowanie G Hub.

Cena i dostępność

Aktualnie klawiaturę można kupić jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Kosztuje tam 749 złotych, ale do zestawu dorzucana jest jeszcze podkładka G840 w kolorze czarnym. Dodatkowo możesz liczyć na rabat w wysokości 30% na zakup myszki G502 X Plus (której regularna cena wynosi 799 złotych).