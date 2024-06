Steam będzie miał oficjalnego gamepada, ale nie wyprodukuje go samodzielnie

Valve przymierza się do wypuszczenia pada do grania, który ma być zintegrowany ze Steamem. Jak się jednak okazuje, firma nie stworzy go sama. Co oprócz tego wiemy o nowym kontrolerze i czy warto w ogóle na niego czekać?

Wireless Horipad to nowy kontroler dla Steama

Valve kiedyś miało już w produkcji swój kontroler dla Steama, ale wycofało się z tego pomysłu. W sieci można znaleźć informacje, że firma znów wróciła do tego konceptu, aby oferować graczom dedykowany kontroler, który będzie ściśle współpracował z ich platformą. Tym razem za produkcję odpowiadać będzie firma Hori.

Grafika przedstawiające Wireless Horipad (źródło: theverge)

Co już wiemy o nowym padzie do Steama? Nowy kontroler na ten moment pojawi się jedynie w Japonii, ale jeżeli tam osiągnie sukces, to być może gracze z innych krajów również otrzymają możliwość zamówienia tego sprzętu. Ma być on kierowany głównie pod PC, a nie konsole, jak urządzenia konkurencji, mieć dedykowane przyciski pod sterowanie menu Steam Deck, a także czujniki dotykowe na drążkach, dzięki czemu będzie można aktywować sterowanie żyroskopowe.

Co jeszcze wiadomo o Wireless Horipad dla Steama?

Jak widzimy na powyższej grafice, rozmieszczenie drążków czy przycisków z układu „Y-B-A-X” jest raczej standardowe i widzieliśmy to rozwiązanie już setki razy. Na tylnym panelu standardowo umieszczono dwa przyciski po lewej i prawej stronie.

Nowy kontroler dla Steama ma mieć możliwość połączenia z PC za pomocą Bluetootha lub kabla USB-C. Firma Hori opracowała również dedykowane oprogramowanie, które pozwoli graczom możliwość zaprogramowania funkcji Wireless Horipad pod siebie, przez co dostępne będą niestandardowe konfiguracje.

Jeżeli kontroler trafi na nasz rynek w tym samym wydaniu, to zakupić go będzie można w co najmniej czterech wersjach kolorystycznych – zielonej, fioletowej, białej oraz czarnej (tak, jak na grafice).

Nowy kontroler ma być sprzedawany w Japonii od 31 października tego roku w cenie około 50 dolarów (201 złotych). Na ten moment nie ma informacji o tym, czy Wireless Horipad dla Steama trafi też na inne rynki.