Taka naprawdę jest żywotność akumulatorów w samochodach elektrycznych. Dane nie kłamią

Dane nie pozostawiają złudzeń – tak naprawdę wygląda faktyczna żywotność akumulatorów w samochodach elektrycznych. Te statystyki mogą być dla Was zaskoczeniem.

Szybkie zużycie akumulatorów elektryków zniechęca do zakupu elektryków

Na początku przeciwników elektryfikacji transportu było naprawdę wielu. Według oponentów samochody elektryczne miały generować mnóstwo problemów. Wśród argumentów pojawiał się taki, że elektryki palą się częściej niż inne samochody, a żywotność akumulatorów pozostawia wiele do życzenia. W efekcie obawy te zniechęcały potencjalnych nabywców do kupna elektryków.

Z badań, przeprowadzonych przez AutoPacific, wynika, że koszt wymiany baterii jest jednym z powodów rezygnacji konsumenta z kupna samochodu elektrycznego. Dobrej prasy elektrykom nie zrobił też Nissan Leaf, który zadebiutował w 2010 roku.

Warto przypomnieć, że jest to jeden z pierwszych masowo produkowanych elektryków, który zasłynął z szybkiej utraty zasięgu. Z danych wynika, że w latach od 2011 do 2016 w około 8,5% egzemplarzy konieczna była pełna wymiana akumulatora. Wygląda jednak na to, że w rzeczywistości akumulatory pojazdów nie zużywają się aż tak szybko.

Żywotność akumulatorów w samochodach elektrycznych – jak to wygląda w rzeczywistości?

Z danych, opublikowanych przez Recurrent, wynika, że po pięciu latach elektryk nadal zachowuje 95% pierwotnego zasięgu. Ponadto spośród pojazdów elektrycznych wyprodukowanych po 2022 roku zaledwie 0,3% wymagało wymiany akumulatora.

Z kolei Geotab, firma zarządzająca flotą złożoną z ponad 22 tysięcy elektryków podłączonych do sieci, zauważyła, że akumulatory nowoczesnych e-samochodów zużywają się średnio w tempie 2,3% na rok. Według Engadget akumulatory mogą zatem służyć nawet przez 20 lat.

Z kolei pracownik naukowy London School of Economics – Viet Nguyen-Tien – stwierdził, że na poprawę żywotności akumulatorów wpłynęło m.in. ulepszenie składu chemicznego, wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania oraz skuteczna regulacja termiczna.

Nie bez wpływu jest też spadek cen akumulatorów – zgodnie z raportem Bloomberga w ciągu ostatnich 15 lat koszt baterii zmalał o ponad 90%.

Co zrobić, aby bateria auta elektrycznego zużywała się wolniej?

Warto wspomnieć, że sposób ładowania samochodu elektrycznego może wpływać na stan akumulatora. Z analizy Geotab wynika, że akumulatory ładowane przede wszystkim szybkimi ładowarkami o mocy powyżej 100 kW mogą tracić żywotność do 3% rocznie, podczas gdy akumulatory ładowane niższą mocą tracą szacunkowo około 1,5% żywotności w ciągu roku.

Nie bez wpływu jest też dbałość o poziom naładowania akumulatora. Z zebranych danych wynika, że utrzymywanie baterii w stanie naładowania od 20 do 80% podczas regularnej jazdy ogranicza jej zużycie.

Przypomnę, że stare akumulatory z aut elektrycznych wykorzystywane są już na włoskim lotnisku, gdzie stanowią podstawę magazynu energii. Jednocześnie warto nadmienić, że z danych z czerwca 2026 roku wynika, iż elektryki sprzedają się w Polsce coraz lepiej.