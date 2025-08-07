Do czego stare akumulatory z elektryków przydają się na lotnisku?

Jedna z firm znalazła sposób na masowe wykorzystanie zużytych akumulatorów pochodzących z elektryków. Stare baterie nie muszą od razu stać się niebezpiecznym i trudnym do recyklingu odpadem.

Zużyte akumulatory z elektryków podstawą magazynu energii na włoskim lotnisku

Akumulatory – i to nie tylko te do elektryków – mają to do siebie, że z każdym cyklem rozładowania i ładowania tracą energię oraz moc. Można więc śmiało powiedzieć, że co kilka lat konieczna jest ich wymiana na nowszy model. Jednocześnie nie znaczy to, iż stary i w pewnym stopniu zużyty akumulator już się do niczego nie nadaje, stanowiąc niebezpieczny i trudny do recyklingu odpad.

Stare akumulatory z samochodów elektrycznych postanowiła wykorzystać firma Enel w ramach projektu Pioneer (airPort sustaInability secONd lifE battEry stoRage). Przedsięwzięcie zrealizowano na włoskim lotnisku Aeroporti di Roma, gdzie wybudowano zaawansowany system magazynowania energii złożony z 762 zestawów akumulatorów Mercedes-Benz, Stellantis oraz Nissana.

Projekt Pioneer (źródło: Enel)

Zadaniem systemu jest gromadzenie energii wyprodukowanej przez elektrownię fotowoltaiczną, której panele zainstalowano wzdłuż pasa startowego numer 3. Łącznie cały system fotowoltaiczny obejmuje 2,5 MW mocy zainstalowanej i 10 MWh pojemności do magazynowania energii.

Efekty ponownego wykorzystania akumulatorów z elektryków

Zdaniem firmy Enel Pioneer jest największym we Włoszech obiektem do magazynowania energii, który korzysta z akumulatorów pochodzących z odzysku. Jednocześnie jest to pierwszy zakład na skalę przemysłową, który zdołał zintegrować akumulatory heterogeniczne (złożone z różnych rodzajów ogniw) w jeden system. Baterie wyprodukowane przez różnych producentów współpracują ze sobą dzięki zaawansowanej architekturze i oprogramowaniu optymalizującemu.

Przedsiębiorstwo szacuje, że projekt Pioneer pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o 16 tysięcy ton w 10 lat i pomoże w dekarbonizacji węzła komunikacyjnego Fiumicino. Operator lotniska ma zamiar do 2030 roku wyprodukować 60 MW energii elektrycznej.

Wstępnie szacowano, że projekt Pioneer pochłonie 5,5 miliona euro. Ponadto inwestycja została częściowo sfinansowana przez CINEA – Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska.

W wywiadzie dla portalu PV Magazine Italia przedstawicielka Enel – Nicola Rossi – zdradziła, że firma jeszcze nie zaplanowała kolejnego, podobnego projektu. Jednocześnie zaznaczyła, że przedsiębiorstwo spodziewa się wytworzenia około 2,3 GW zasobów energii do zmagazynowania na całym świecie, jednak każdy przypadek będzie oceniany indywidualnie.