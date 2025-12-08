Zuckerberg wciska hamulec. Meta każe czekać na najnowszy sprzęt

Reality Labs jest już pod presją cięć budżetu i możliwych zwolnień, a teraz musi jeszcze zmierzyć się z opóźnieniem premiery inteligentnych okularów Phoenix. Tymczasem Meta przejmuje Limitless i coraz wyraźniej przenosi swoją uwagę z metawersum na urządzenia typu wearables. Czy to początek nowego rozdziału w sprzętowej strategii Zuckerberga?



Reality Labs pod presją. Premiera inteligentnych okularów Meta przeniesiona

Niewątpliwie w Reality Labs wiele się dzieje. Po serii doniesień o planowanych cięciach budżetu sięgających nawet 30% wydatków na metawersum – co według przecieków może oznaczać redukcje etatów już na początku 2026 roku – przyszła pora na korektę terminów premier nowych urządzeń. Dział odpowiedzialny za gogle VR, AR i inteligentne okulary znalazł się w centrum największej od lat korekty kursu firmy Meta.

Teraz przyszła kolej na projekt Phoenix – inteligentne okulary, których premiera miała pierwotnie przypaść na drugą połowę 2026 roku. Jak wynika z wewnętrznej notatki Mahera Saby, wiceprezesa Reality Labs Foundation, opisanej przez Business Insider, debiut Phoenix przesunięto na pierwszą połowę 2027 roku. Powód? Czas na „w pełni dopracowane i niezawodne doświadczenie”.

W osobnej notatce szefowie odpowiedzialni za metawersum – Gabriel Aul i Ryan Cairns – mieli podkreślić, że przesunięcie premiery „da nam o wiele więcej czasu na dopracowanie szczegółów”, a dodatkowy czas nie jest po to, żeby dorzucać kolejne funkcje, lecz po prostu dowieźć jakość. Po zebraniu mieszanych opinii na temat Horizon Worlds, Meta wyraźnie próbuje uniknąć pomyłki i scenariusza, w którym wypuszcza na rynek drogie, ale jeszcze niedoszlifowane urządzenie.

Z dotychczasowych przecieków wynika, że projekt Phoenix to nowa linia stosunkowo lekkich inteligentnych okularów – prototypy mają ważyć około 100 gramów i korzystać z zewnętrznej jednostki obliczeniowej. Sądząc po napływających nieoficjalnych informacjach, okulary mogą plasować się gdzieś pomiędzy prostymi Meta Ray-Ban a ciężkimi goglami w stylu Apple Vision Pro z chipsetem M5, które zadebiutowały w październiku 2025 roku.

Meta przejmuje Limitless

Najświeższe przejęcie Limitless przez firmę Meta to wyraźny sygnał, że organizacja przyspiesza marsz w stronę wearable AI. Startup, znany z przypinanego do ubrania wisiorka Pendant, który nagrywa, transkrybuje i streszcza rozmowy, właśnie trafia pod skrzydła właściciela Facebooka. Wraz z ogłoszeniem przejęcia, firma Limitless wstrzymała sprzedaż urządzeń nowym klientom, pozostawiając wsparcie wyłącznie dla obecnych użytkowników. Wszystko wskazuje więc na to, że marka zniknie z rynku, a jej pomysły odrodzą się już z logo Meta.

Nadchodzący sprzęt reprezentuje nowe podejście firmy. Mniej metawersum, więcej praktycznych, napędzanych AI urządzeń do codziennego użytku. Meta niedawno ściągnęła Alana Dye’a, wieloletniego szefa projektowania interfejsów w Apple, który w Reality Labs ma pokierować nowym studiem projektowym, odpowiedzialnym za design urządzeń typu wearables.