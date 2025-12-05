Zuckerberg przykręca kurek. Czy to koniec marzeń o metawersum?

Mark Zuckerberg jeszcze niedawno kreślił wizję nowego cyfrowego świata. Dziś ten projekt po raz pierwszy dostaje naprawdę bolesny cios. Meta rozważa cięcia wydatków na metawersum sięgające nawet 30%.

Zuckerberg wprowadza cięcia w Meta – metawersum okazało się klapą

Z ustaleń Bloomberga wynika, że cięcia w Meta uderzą przede wszystkim w dział Reality Labs. Jest to jednostka odpowiedzialna za gogle Meta Quest, wirtualny świat Horizon Worlds i inne projekty, skupione na VR i AR. To właśnie tam od 2021 roku odnotowano ponad 70 miliardów dolarów strat operacyjnych, pozostawiając gogle VR i AR dalej w niszy.

Mówi się, że cięcia mogą sięgnąć nawet 30%, a wstępne prace nad budżetem na 2026 rok zakładają, że pierwsza fala zwolnień mogłaby ruszyć już w styczniu. Po ujawnieniu planów rynek zareagował pozytywnie, a akcje firmy Meta podskoczyły o około 4%. To wyraźny sygnał, że inwestorzy nie widzieli przyszłości w metawersum.

Oprócz przewidywanych ograniczeń finansowych, w Reality Labs zachodzą również inne zmiany. Zuckerberg napisał w serwisie Threads, że spółka otwiera w tym dziale nowe kreatywne studio i ściąga Alana Dye’a – wieloletniego szefa designu interfejsów w Apple, który teraz ma być odpowiedzialny za projektowanie urządzeń wearable.

Natomiast, przybliżając kwestię urządzeń wearable i okularów AI, warto przypomnieć nieudaną prezentację Zuckerberga, podczas której prezes Meta bezskutecznie próbował odebrać połączenie.

Meta robi wyraźny zwrot w stronę sztucznej inteligencji. W tym roku powstał dział Superintelligence Labs, który ma koncentrować się na badaniach i rozwoju AI. Od przyszłego roku Meta ma również wyczyścić WhatsAppa z zewnętrznych asystentów AI, zostawiając wyłączność dla własnego chatbota.

Metawersum, czyli historia, na którą świat nie jest jeszcze gotowy

Metawersum w wizji Zuckerberga to trwała, współdzielona przestrzeń 3D, w której użytkownicy pracują, grają i spotykają się jako awatary. Meta nawet zmieniła nazwę całej firmy z Facebook na Meta Platforms, żeby podkreślić, że to nowy kierunek rozwoju internetu.

Problem w tym, że rzeczywistość okazała się brutalna. Gogle są ciężkie, drogie, a Horizon Worlds częściej przypomina opustoszałe lobby niż tętniącą życiem, nową sieć społecznościową. Zwykły użytkownik wciąż szybciej wyciąga z kieszeni smartfon, niż zakłada na głowę headset. Najnowszy model Meta Quest 3S został zaprezentowano we wrześniu 2024 roku i stanowi tańszą alternatywę dla modelu Meta Quest 3.

Oczywiście nie jest to informacja o całkowitym zatrzymaniu prac nad goglami VR/AR i metawersum. To raczej wyraźny sygnał zmiany kursu. Zamiast sprzedawać wizję wielkiego cyfrowego świata, firma coraz częściej mówi o bardziej przyziemnych, konkretnych produktach – przykładem mogą być inteligentne okulary stworzone we współpracy z marką Ray-Ban.