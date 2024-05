Gdzie 5G jest najszybsze w Polsce? Nie będziecie zaskoczeni

Sieć piątej generacji zdążyła się już zadomowić w polskich domach, lecz nie wszędzie jest ona tak samo szybka. Gdzie w Polsce 5G jest najszybsze? Odpowiedź na to pytanie prawdopodobnie nikogo nie zaskoczy.

Gdzie internet 5G jest najszybszy?

SpeedTest.pl opublikował dziś raport, który dostarcza informacje na temat prędkości internetu mobilnego w Polsce. Dzięki temu wiemy, gdzie sieć piątej generacji jest najszybsza. Okazuje się, że najwyższą prędkość pobierania w tej technologii w pierwszym kwartale 2024 roku zanotowano w Krakowie – 289 Mbit/s.

Na drugim miejscu znalazły się Katowice z prędkością 278 Mbit/s, a podium zamyka Poznań z wynikiem 262 Mbit/s. Dalej ulokowały się Warszawa (260 Mbit/s) i Gdańsk (258 Mbit/s). Jak widać, różnice pomiędzy ostatnią trójką z TOP 5 nie są bardzo duże.

Prędkości przekraczające 200 Mbit/s odnotowano w pierwszym kwartale 2024 roku również we Wrocławiu, w Lublinie, Łodzi, Gdyni i Bydgoszczy. W Białymstoku i Szczecinie było to natomiast odpowiednio 170 i 151 Mbit/s. To jasno pokazuje, że operatorzy zaczęli obejmować zasięgiem sieci piątej generacji w paśmie C (3,4-3,8 GHz) przede wszystkim największe miasta w Polsce.

Jest ona jednak dostępna nie tylko w ww. miastach. Na stronach operatorów można sprawdzić, gdzie można korzystać z „prawdziwego 5G”, tj. o prędkości do około 1 Gbit/s. W przypadku Orange, Plusa i T-Mobile możecie wybrać filtr, po włączeniu którego podświetlone zostaną wyłącznie lokalizacje z dostępnym internetem mobilnym w paśmie C.

SpeedTest.pl przygotował też zestawienie prędkości wysyłania danych w sieci piątej generacji. Są one znacznie niższe niż prędkości pobierania, ale we Wrocławiu, Krakowie i Lublinie odnotowano znaczący wzrost względem poprzedniego kwartału.

W jakich miastach jest najszybszy internet?

SpeedTest.pl sprawdził też, jak wyglądała sytuacja, uwzględniając wszystkie technologie, umożliwiające przesyłanie danych mobilnych, zatem również 4G i 3G. Próg 100 Mbit/s w przypadku pobierania danych przekroczono w 13 miastach:

Katowice – 142 Mbit/s,

Olsztyn – 137 Mbit/s,

Warszawa – 135 Mbit/s,

Poznań – 128 Mbit/s,

Gdynia – 127 Mbit/s,

Gdańsk – 127 Mbit/s,

Kielce – 126 Mbit/s,

Kraków – 121 Mbit/s,

Toruń – 115 Mbit/s,

Lublin – 114 Mbit/s,

Wrocław – 114 Mbit/s,

Łódź – 107 Mbit/s,

Bydgoszcz – 101 Mbit/s.

SpeedTest.pl przygotował również indywidualne statystyki dla aż 360 miast w Polsce – jeśli jesteście ciekawi, jak szybki internet jest w Waszej miejscowości, kliknijcie jej nazwę na tej stronie (trzeba najpierw trochę przescrollować w dół).