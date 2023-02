Apple traci, a Google zyskuje. Przynajmniej w tym segmencie

Alphabet – holding, do którego należy Google – opublikował właśnie wyniki finansowe za ostatni kwartał oraz cały poprzedni rok fiskalny. Zwłaszcza w jednej kategorii zarząd może otwierać szampana.

Alphabet w 2022 roku

Opublikowany raport ujawnia, że konglomerat ma powody do radości. Nie tylko ostatni kwartał zakończył się wyższymi przychodami niż analogiczny okres z 2021 roku – w skali całego 2022 roku gigant zaliczył wzrost aż o 10% względem 2021, co przekłada się na przychód o wartości 282,836 mld dolarów. Nie obyło się to niestety bez trudnej decyzji w kwestii zatrudnienia – Google zapowiedziało bowiem kilka tygodni temu redukcję blisko 12000 etatów na całym świecie.

Wyniki finansowe Alphabet za czwarty kwartał 2022 oraz cały rok

Choć informacja ta nie pada bezpośrednio w raporcie, okazuje się, że za szczególny sukces należy uznać wyniki smartfonów Google, które zadebiutowały w ciągu ostatnich 12 miesięcy: Pixel 6a, Pixel 7 oraz Pixel 7 Pro. Podczas rozmowy dotyczącej wyników za czwarty kwartał 2022 roku Sundar Pichai, prezes Alphabet, poinformował członków rozmowy, że właśnie te trzy urządzenia osiągnęły najlepszy wynik sprzedaży, jaki kiedykolwiek zanotowała firma. Udział Google na rynku smartfonów wzrósł ponadto wszędzie, gdzie funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Google > Apple

Co ciekawe, rok temu podczas podobnego spotkania padły bardzo podobne słowa dotyczące urządzeń z serii Pixel 6. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że popularność smartfonów giganta z Mountain View rośnie z roku na rok. Jeszcze ciekawiej robi się, gdy zestawi się te dane z największym rywalem Google, Apple. Firma zaliczyła bowiem spadek przychodów ze sprzedaży iPhone’ów o 8,17% w porównaniu do 2021 roku.

Oczywiście do powyższego porównania należy podchodzić z pewnym dystansem. Sprzedaż smartfonów Apple przyniosła firmie 65,775 mld dolarów przychodu, a udział iPhone’ów na rynku nadal jest bardzo duży, podczas gdy Google wciąż zalicza się do kategorii „innych producentów”.

Niemniej jednak prognozy sugerujące osłabienie rynku smartfonów w 2023 roku sugerują, że Google będzie musiało postarać się bardziej, aby pobić rekord trzeci rok z rzędu, a Apple – aby zamienić „minusa” na „plusa”. W przypadku firmy z jabłkiem w logo kluczowa okaże się nowa generacja iPhone’ów, a giganta z Mountain View – sukces Pixel Folda i otwarcie się na kolejne rynki (choć na polski nie zamierza).