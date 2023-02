Nowy smartfon OPPO kusi atrakcyjnym wyglądem. Co poza nim oferuje?

Każdy jest taką trochę sroką – zwraca uwagę na to, co jest atrakcyjne dla oka, a nowy smartfon OPPO Reno 8T 5G niewątpliwie taki jest. Co jednak oferuje poza miłym dla oka designem? Wnętrze urządzenia również może spodobać się klientom.

OPPO Reno 8T 5G to ładny smartfon, który ma wiele do zaoferowania

Urządzenie może się spodobać, ponieważ jest naprawdę smukłe – ma zaledwie 7,7 mm grubości, a do tego zarówno jego panel przedni, jak i tylny jest zaoblony. W pierwszym przypadku wiąże się z to z faktem, że producent zastosował w Reno 8T 5G obustronnie zakrzywiony ekran AMOLED z tzw. podbródkiem o szerokości jedynie 2,32 mm. Jest on dość duży, bowiem ma przekątną 6,7 cala, a do tego rozdzielczość Full HD+ 2412×1080 pikseli (394 ppi) oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 360 Hz. Ponadto wyświetlacz zapewnia obsługę 100% DCI-P3 i sRGB, a także 10-bitowej głębi koloru.

Na przodzie, w centralnie ulokowanym, okrągłym otworze w ekranie umieszczono 32 Mpix (f/2.4) aparat do selfie i rozmów wideo. Z kolei na tyle znajdują się trzy aparaty, w tym główny z matrycą o rozdzielczości 108 Mpix (f/1.7). Obok niego są dwa 2 Mpix aparaty – jeden do pomiaru głębi (f/2.4), zaś drugi ma funkcjonalność podobną do mikroskopu (f/3.3), bowiem zapewnia aż 40x przybliżenie (i w przeciwieństwie do najczęściej badziewnych aparatów makro naprawdę robi oszałamiające zdjęcia).

Mocną – w tym przypadku dosłownie – stroną smartfona Reno 8T 5G jest również akumulator o pojemności 4800 mAh, który można ładować przewodowo przez port USB-C z mocą 67 W (do 100% w 44 minuty), który nawet po 1600 cyklach ładowania ma mieć ponad 80% pojemności, podczas gdy standardem jest, że spada ona do takiego poziomu już po 800 cyklach.

Na pokładzie OPPO Reno 8T 5G znajdują się też procesor Qualcomm Snapdragon 695 wraz z 8 GB RAM LPDDR4X i 128 GB pamięci wbudowanej UFS 2.2. Oczywiście smartfon zaoferuje także funkcję, pozwalającą wydzielić nawet do 8 GB z pamięci wewnętrznej na potrzeby operacyjnej. To jednak żaden problem, gdyż urządzenie obsługuje karty microSD, a dodatkowo również USB-OTG (ze wsparciem dla ładowania zwrotnego).

Ponadto specyfikacja OPPO Reno 8T 5G obejmuje m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, moduł NFC, głośniki stereo, żyroskop i dual SIM (2x nano SIM) – model ten nie ma 3,5 mm złącza słuchawkowego (jego rolę pełni USB-C). Smartfon ma wysokość 162,3 mm i szerokość 74,3 mm. Warto na koniec wspomnieć, iż według deklaracji producenta ma działać płynnie „jak nowy” aż przez 48 miesięcy, tj. cztery lata.

Smartfon OPPO Reno 8T 5G trafił już do sprzedaży na wybranych rynkach, m.in. w Indiach, gdzie kosztuje 29999 rupii (równowartość ~1570 złotych). Na tę chwilę nie mamy informacji, czy będzie dostępny również w Polsce – aktualnie mieszkańcy Polski mogą kupić model Reno 8T 4G, który różni się od wersji 5G nie tylko brakiem wsparcia dla technologii 5G.

Bonus: nowe słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco Air 3

Obok Reno 8T 5G w Indiach zadebiutowały też nowe słuchawki Enco Air 3 z kompozytowym przetwornikiem o wielkości 13,4 mm, który ma zapewnić mocne basy, Bluetooth 5.3 i funkcją OPPO Alive Audio – sprawi ona, że użytkownik będzie miał wrażenie, że dźwięk dociera do jego uszu z każdej strony.

Słuchawki Enco Air 3 oferują też trzy predefiniowane ustawienia (czysty dźwięk, oryginalny dźwięk i wzmocnienie basów), możliwość połączenia ich z dwoma urządzeniami naraz wraz z funkcją automatycznego przełączania się pomiędzy nimi oraz tryb ultra niskiego opóźnienia w grach (47 mm).

Według deklaracji producenta, nowe słuchawki OPPO Enco Air 3 mogą odtwarzać dźwięk przez 6 godzin na jednym naładowaniu – wraz z etui ładującym łączny czas wynosi zaś do 25 godzin, a 10-minutowe ładowanie ma wystarczyć na 2 godziny odtwarzania audio. Warto też wspomnieć, że wspierają one nie tylko szybkie ładowanie, ale również obsługę gestami (jedno dotknięcie, dwa dotknięcia, trzy dotknięcia, dotknięcie i przytrzymanie), funkcję Google Fast Pair i redukcję hałasu podczas połączeń głosowych. Ponadto spełniają kryteria standardu IP54.

W Indiach OPPO Enco Air 2 kosztują 2999 rupii (~160 złotych). Można się spodziewać, że słuchawki trafią w niedalekiej przyszłości również do Polski, zastępując OPPO Enco Air 2, które kosztują w sklepach ~200 złotych (dokładnie tyle samo, ile w dniu premiery w kwietniu 2022 roku).