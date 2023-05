Nowy zegarek Xiaomi wygląda jak Apple Watch. Co oferuje?

Do rodziny produktów, które Xiaomi wydało pod marką Redmi, dołączyło nowe urządzenie wearable. Mowa o zegarku Redmi Watch 3 Lite. Znamy już najważniejsze elementy specyfikacji smartwatcha, jego cenę i design, który jest inspirowany produktem Apple.

Czy to chiński Apple Watch?

Z pewnością już kiedy klikaliście w ten tekst, zauważyliście, że Xiaomi przy tworzeniu Redmi Watch 3 Lite musiało mocno przyglądać się Apple Watch. Część z Was może też uznać, że to po prostu zegarek z kwadratową tarczą i to porównanie jest zupełnie bez sensu.

Chiński producent nie zdecydował się co prawda na umieszczenie w swoim urządzeniu sporej rozmiarów koronki, którą znajdziemy w Apple Watch, i to chyba największa różnica w designie tych dwóch sprzętów. Nie licząc oczywiście materiałów, które zostały użyte do produkcji obu zegarków, bo te z pewnością będą się różnić.

Podobnie wygląda nie tylko sporych rozmiarów, kwadratowy ekran, ale także zaokrąglone ramki wokół wyświetlacza. Chociaż na grafikach sprawiają one wrażenie, jakby były wykonane z metalu, to najprawdopodobniej jest to jednak tworzywo sztuczne. Po prawej stronie producent umieścił pojedynczy fizyczny przycisk. Obsługa zegarka oparta jest więc przede wszystkim na dotykowym ekranie. Warto tutaj wspomnieć, że konstrukcja smartwatcha zapewnia wodoszczelność na poziomie 5 ATM.

Redmi Watch 3 Lite (źródło: Xiaomi)

Co oferuje i ile kosztuje nowy zegarek Xiaomi?

Na stronie producenta nie pojawiła się jeszcze pełna specyfikacja techniczna tego urządzenia, jednak umieszczone na niej grafiki pozwalają poznać jego kluczowe aspekty. Redmi Watch 3 Lite został wyposażony w naprawdę spory (jak na smartwatche) wyświetlacz, wykonany w technologii AMOLED, bo o przekątnej 1,83 cala.

Zegarek jest w stanie monitorować poziom tętna, natlenienia krwi, a także sen i stres. Xiaomi da użytkownikom do wyboru ponad 200 tarczy zegara oraz ponad 100 trybów treningowych. Obok jedynego w tym urządzeniu fizycznego przycisku znalazł się mikrofon, a to oznacza, że Redmi Watch 3 Lite pozwoli też na prowadzenie rozmów głosowych. Nie ma jednak tutaj mowy o module eSIM, a więc najpewniej są to rozmowy przez Bluetooth. Zegarek obsługuje również systemy płatności WeChat i Alipay.

Redmi Watch 3 Lite (źródło: Xiaomi)

W urządzeniach wearable istotnym aspektem jest także czas pracy na jednym ładowaniu, a ten w przypadku nowego zegarka Xiaomi zapowiada się naprawdę obiecująco. Producent deklaruje, że przy intensywnym użytkowaniu akumulator będzie w stanie dostarczać Redmi Watch 3 Lite energię przez 8 dni, a przy standardowym nawet do 12 dni.

Bardzo możliwe, że Redmi Watch 3 Lite zadebiutuje na rynku globalnym, podobnie jak inne zegarki producenta, jednak nie są na tę chwilę znane szczegóły, takie jak choćby data premiery. Na razie urządzenie trafiło na chiński rynek, gdzie występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz szarej.

Jego cena została ustalona na 399 juanów, czyli równowartość ~235 złotych. Chociaż po wprowadzeniu na rynek globalny jego cena z pewnością wzrośnie, to jednak nawet po 50% podwyżce nadal to urządzenie może być ciekawym wyborem dla wszystkich szukających taniego zegarka z kwadratową tarczą.