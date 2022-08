Znamy nieoficjalne ceny procesorów AMD Ryzen 7000

Końcem lipca AMD samo potwierdziło swoje nadchodzące procesory AMD Ryzen 7000, natomiast nieco później wyciekła nieoficjalna data premiery, która ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Teraz do sieci trafiły kolejne dane dotyczące cen przyszłych procesorów Czerwonych, tworzące spójną układankę.

Reklama

Nieoficjalne ceny procesorów AMD Ryzen 7000

W internecie pojawiły się ceny czterech procesorów z nadchodzącej serii Ryzen 7000 (opartych na architekturze Zen 4). Mamy do czynienia z czterema jednostkamii, które zadebiutują jako pierwsze, czyli Ryzen 9 7950X, 9 7900X, 7 7700X oraz 5 7600X.

Ceny pochodzą z kanadyjskiego sklepu PC-Canada i prezentują się następująco:

Ryzen 9 7950X – 1140 dolarów kanadyjskich (równowartość ~ 4060 złotych),

Ryzen 9 7900X – 778 dolarów kanadyjskich (~ 2770 złotych),

Ryzen 7 7700X – 614 dolarów kanadyjskich (~ 2190 złotych),

Ryzen 5 7600X – 424 dolarów kanadyjskich (~ 1510 złotych).

Jeżeli porównamy obecne ceny starszej (obecnej) generacji desktopowych procesorów Ryzen 5000 w tym samym sklepie, zauważamy, że topowy model AMD Ryzen 9 7950X jest o 158 dolarów kanadyjskich droższy niż poprzednik. Natomiast 9 7900X jest 13 dolarów tańszy niż 9 5900X, Ryzen 7 7700X 216 dolarów droższy niż 7 5700X, a, co ciekawe, 5 7600X o 15 dolarów tańszy niż 5 5600X.

źródło: wccftech

Ceny są najprawdopodobniej zawyżone, wszak jeszcze nie było premiery. Dodatkowo mamy do czynienia z cenami pochodzącymi z Kanady, gdzie również cena podana w sklepie nie jest tą finalną – do finalnej ceny dochodzi także podatek federalny (GST Tax) i prowincjonalny (PST Tax). Oznacza, to, że europejskie ceny mogą być jeszcze wyższe, niż przeliczone powyżej „na nasze”.

6.8 Ocena

Co jeszcze wiemy o nadchodzących procesorach AMD Ryzen 7000?

Seria AMD Ryzen 7000 będzie wyposożana w rdzenie Zen 4, wykonane w 5 nm procesie technologicznym, które mają zapewnić wyższą wydajność jednego wątku, a także w konfiguracji wielowątkowej.

Największą zmianą będzie oczywiście nowe gniazdo AM5 (LGA1718) – w poprzedniej generacji, AM4, mieliśmy do czynienia z gniazdem typu PGA – teraz podobnie jak w procesorach Intel Core, gniazdo będzie wyposażane w piny, a nie procesor tak, jak wcześniej.

źródło: AMD

Co więcej, obok rdzeni Zen 4, układy otrzymają nową płytkę I/O, wykonaną w 6 nm procesie technologicznym, która obejmie kontrolery technologii DDR5 i PCIe 5.0, a także zintegrowane układy graficzny RDNA 2.0 – zupełnie takie, jakie mają na pokładzie mobilne procesory AMD Ryzen 6000. Zatem procesory z serii Ryzen 7000 będą miały na pokładzie zintegrowane iGPU – tak, jak układy Intel Core (bez dopisku F).

źródło: AMD

Wygląda na to, że premiera procesorów AMD Ryzen 7000 odbędzie się 29 sierpnia, a sprzedaż ruszy 15 września. Oznacza to, że za dwa tygodnie prawdopodobnie poznamy oficjalne ceny.