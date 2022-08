Procesory AMD Ryzen 7000 – jest prawdopodobna data premiery

W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że desktopowe procesory AMD Ryzen 7000 (przypadkowo bądź nie) potwierdziła sama firma. Amerykanie udostępnili listę z nadchodzącymi procesorami, a teraz do sieci trafiła prawdopodobna data premiery przyszłych układów z obozu Czerwonych.

AMD Ryzen 7000 mogą pojawić się już niebawem

Jak ostatnio informowaliśmy, AMD na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało listę procesorów z serii Ryzen 7000, które jeszcze nie miały premiery. I chociaż szybko została ona usunięta, to producent przedpremierowo potwierdził cztery modele – Ryzen 9 7950X, 9 7900X, 7 7700X oraz 5 7600X.

źródło: AMD

W internecie pojawiło się teraz więcej danych, które razem tworzą praktycznie kompletną układankę, która może zasugerować nam, kiedy zadebiutują nowe procesory Ryzen 7000. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że ich premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu – a dokładniej 29 sierpnia 2022 roku, natomiast sprzedaż rozpocznie się nieco później, bo 15 września br.

Oczywiście, nie są to potwierdzone informacje, a więc do tego czasu może się jeszcze coś zmienić. Jak będzie? Przekonamy się już niedługo, bo do 29 sierpnia pozostały tylko trochę ponad trzy tygodnie.

Zmiany w nadchodzących procesorach

Nowe układy AMD Ryzen 7000 mają się różnić od poprzedników z serii Ryzen 5000. Największą zmianą jest podstawka, ponieważ procesory wykorzystają gniazdo AM5 (LGA1718) – w AM4 mieliśmy do czynienia z BGA, gdzie to piny są przymocowane do CPU, a tutaj będzie zupełnie jak w przypadku CPU Intel Core.

źródło: AMD

Co więcej, na pokładzie procesorów z serii AMD Ryzen 7000 znajdą się rdzenie wykonane w architekturze Zen 4 w 5-nm procesie litograficznym. Dodatkowo w procesorach pojawią się płytki I/O produkowane w 6 nm, które będą obejmowały zintegrowane układy graficzne AMD RDNA 2 oraz kontrolery DDR5 i PCIe 5.0.

Co więcej, procesory z rodziny AMD Ryzen 7000 Zen 4 będą miały dwukrotnie więcej pamięci Cache L2 (drugiego poziomu). Oczekuje się, że układy zapewnią co najmniej 15% wyższą wydajność na jednym rdzeniu.

Desktopowe Ryzeny zadebiutują jeszcze tej jesieni, natomiast przeznaczone do laptopów dopiero w następnym roku. Z drugiej strony karty graficzne AMD Radeon RX 7000 powinny mieć swoją premierę w czwartym kwartale br.