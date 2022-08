Nasze dane coraz bezpieczniejsze? W Polsce notujemy coraz mniej wycieków danych

Wycieki danych zdarzają się bez przerwy na całym świecie. W stworzonym przez firmę Surfshark rankingu krajów z największą liczbą skompromitowanych kont Polska znalazła się na 19. miejscu. Jest to znaczny spadek w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku, kiedy Polska zajęła 3. pozycję w tym rankingu. Na liście przed naszym krajem znajdują się między innymi Czechy, Ukraina i Rosja – która jest obecnym liderem.

Jak przeprowadzane było badanie?

Firma Surfshark we współpracy z niezależnymi badaczami cyberbezpieczeństwa opracowała Mapę Światowych Wycieków Danych, w której zebrane są dane użytkowników, które wyciekły i były później dostępne online. Mapa zawiera dane użytkowników z 27 tysięcy baz danych. Informacje na temat wycieków danych aktualizowane są co miesiąc.

Badacze sortują je również według krajów, dzięki temu możliwe jest porównywanie danych między państwami. Narodowość użytkowników jest określana przez ekspertów na podstawie nazwy domeny adresów e-mail lub stron www, miasta, kraju, współrzędnych geograficznych, adresów IP, waluty lub numeru telefonu.

Wycieki danych – Rosja na czele rankingu

Raport wskazuje na to, że to właśnie w Rosji najwięcej danych dotyczących użytkowników wyciekło do sieci. Z badania wynika, że w drugim kwartale 2022 roku cyberprzestępcy uzyskali dane ponad 28,7 mln. użytkowników – taka liczba stanowi aż 20% populacji Rosji. Kraj ten zanotował również ogromny wzrost liczby skompromitowanych kont w stosunku miesiąc do miesiąca i wyniósł on aż 137%. Rosja pozostaje liderem niechlubnego rankingu już drugi kwartał z rzędu.

Rosja i potem długo nic… Na drugim miejscu listy znajdują się Indie, ale tam liczba wycieków danych wyniosła ponad pięciokrotnie mniej niż w Rosji – dokładnie 4,4 mln. Trzecie miejsce zajmują Chiny z 3,4 mln. kont.

W polskim Internecie coraz bezpieczniej?

Polska w rankingu przedstawiającym wycieki danych za drugi kwartał 2022 znalazła się na 19. miejscu na świecie. Liczba kont, z których wyciekły dane w ostatnim okresie, wynosi w Polsce prawie 237 tysięcy. W porównaniu z poprzednim kwartałem to spadek o 77%.

W pierwszym kwartale 2022 w Polsce liczba skompromitowanych kont wynosiła aż 7 na minutę, teraz jest to jedno konto na minutę. Surfshark przywołuje dane, z których wynika, że od 2004 roku z Polski wyciekły dane ponad 135 mln kont użytkowników.

Chociaż w naszym kraju liczba wycieków danych spada, to jednak w globalnym zestawieniu współczynnik ten rośnie. W ostatnim okresie liczba skompromitowanych kont wzrosła o 2%. Oznacza to, że w ciągu minuty wycieki danych dotykają około 460 kont użytkowników na całym świecie.