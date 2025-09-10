Znajomi będą Ci zazdrościć. Nowość twórców Thermomixa

dom house salon duży pokój living room
Firma Vorwerk, producent robota kuchennego Thermomix, który cieszy się ogromną popularnością w Polsce, zaanonsowała dziś nowy zestaw za ponad 9000 złotych. Pozwoli on wysprzątać cały dom (i nie tylko) na błysk.

Nowość producenta Thermomixa – zestaw Kobold Multi Pro

Na nowy zestaw składają się trzy urządzenia:

  • Kobold VK7,
  • Kobold VM7
  • oraz Kobold VG100+.

Kobold VK7 to odkurzacz bezprzewodowy z elektroszczotką EB7 z oddzielnym silnikiem, który obsługuje wyłącznie obrotowe szczotki do podłóg. W trybie auto sprzęt automatycznie wykrywa rodzaj podłogi i dostosowuje prędkość obrotów szczotki oraz moc ssania. W razie potrzeby można włączyć tryb Boost, który zwiększa wydajność odkurzania i pozwala wciągnąć większe zanieczyszczenia – o rozmiarze nawet 1 cm.

Odkurzacz Kobold VK7 wykorzystuje worki filtrujące z czterema warstwami i trzema oddzielnymi systemami filtracji, co pozwala zatrzymać 99,99% wywołujących alergie odchodów roztoczy kurzu domowego i drobnego pyłu. Vorwerk podkreśla też, że worki są wykonane w 80% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Do odkurzacza można podłączyć również przystawkę SP7, dzięki której podłoga zostanie nie tylko odkurzona, ale też umyta na mokro. Producent deklaruje, że Kobold VK7 generuje dźwięk nie większy niż 78 dB i waży 2,3 kg.

odkurzacz kobold vk7 2 w 1 zestaw
Zestaw Kobold VK7 2 w 1 (źródło: Vorwerk)

Kobold VM7 to z kolei podręczny odkurzacz bezprzewodowy, dostępny w Polsce od lipca 2025 roku. Z jego pomocą można wciągnąć zabrudzenia z kuchennego blatu czy mebli, ale też samochodu. Producent informuje, że został on wyposażony w silnik o prędkości 26,5 tysiąca obrotów na minutę, generujący prędkość zasysania powietrza na poziomie 29,1 m/s w trybie Boost. Czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze sięga 22 minut, zaś w trybie Boost 15 minut.

Odkurzacz ręczny Kobold VM7, twórców Thermomixa
Odkurzacz ręczny Kobold VM7, twórców Thermomixa
Kobold VM7 (źródło: Vorwerk)

Ostatni element zestawu Kobold Multi Pro to myjka uniwersalna Kobold VG100+, która ma skutecznie czyścić szyby i inne płaskie powierzchnie, nie pozostawiając smug. Można ją użyć również na płytkach czy frontach mebli. Urządzenie nawilża, usuwa brud i zasysa wodę, nie zużywając przy tym dużych ilości wody i detergentu. Jego waga wynosi 1 kg.

Zestaw Kobold Multi Pro – cena w Polsce i dostępność

Urządzenia, wchodzące w skład zestawu, kosztują oddzielnie:

  • Kobold VK7 2 w 1 – 7325 złotych,
  • Kobold VM7 – 799 złotych,
  • Kobold VG100+ – 1160 złotych.

Łącznie to zatem 9284 złotych. Zestaw Kobold Multi Pro natomiast kosztuje 9194 złotych, co oznacza oszczędność rzędu… 90 złotych. Przy takiej kwocie stanowi ona zaledwie ~1%, jednak do zakupu zestawu ma zachęcać specjalna oferta, przygotowana przez firmę Vorwerk.

zestaw vorwerk kobold multi pro
Zestaw Kobold Multi Pro (źródło: Vorwerk)

Osoby, które zdecydują się kupić zestaw Kobold Multi Pro we wrześniu 2025 roku u doradcy klienta, otrzymają voucher o wartości 800 złotych do wykorzystania w e-sklepie Vorwerk.

Zestaw Kobold Multi Pro będzie dostępny w sprzedaży tylko do grudnia 2025 roku wyłącznie u certyfikowanych doradców klienta Vorwerk oraz w sklepie internetowym marki.

