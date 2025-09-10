Oto kod na darmowy internet. Jest tylko jeden warunek

Internetu nigdy pod dostatkiem. Najczęściej za dodatkowe gigabajty trzeba zapłacić, ale nie w tym przypadku – wystarczy wpisać specjalny kod. Jest jednak jeden warunek, który trzeba spełnić.

Kod na darmowy internet. Jest dużo czasu, żeby go wykorzystać

Operatorzy regularnie dzielą się informacjami na temat wykorzystywania ich sieci przez klientów. A ta jest coraz bardziej „eksploatowana” – na przykład klienci Orange w tegoroczne wakacje przesłali w regionach turystycznych o 16% więcej danych niż w analogicznym okresie rok wcześniej (najwięcej 15 i 16 sierpnia 2025 roku).

Klienci Orange z pewnością zatem nie pogardzą dodatkowym pakietem gigabajtów, szczególnie że w tym przypadku mogą otrzymać go za darmo. Oferta skierowana jest do użytkowników ofert Orange Flex – wystarczy, że wpiszą oni kod MASZGB10, a ich konto wzbogaci się o dodatkowe 10 GB transferu.

Dodatkowe 10 GB za darmo w Orange Flex można aktywować do 31 października 2025 roku. Pamiętajcie jednak, że pakiet ekstra gigabajtów będzie ważny tylko przez 14 dni i można go wykorzystać wyłącznie na terenie Polski. Włączcie go zatem dopiero wtedy, kiedy będziecie mieć pewność, że go wykorzystacie. Szkoda bowiem, żeby się zmarnował.

Orange testuje 5G SA

Niedawno Play poinformował, że rozpoczął testy technologii 5G SA. Orange nie zamierza zostać w tyle – Piotr Jaworski, członek zarządu Orange Polska ds. sieci i technologii, w rozmowie z ISBtech przekazał, że również trwają już testy 5G SA.

Według przewidywań zajmą one „kilka miesięcy”, a ich celem jest zweryfikowanie 5G SA pod kątem wykorzystania tej technologii w usługach komercyjnych. Są one przeprowadzane na ograniczonym obszarze na terenie warszawskiej Ochoty na komercyjnych stacjach bazowych wewnętrznych i zewnętrznych w okolicy Miasteczka Orange.

Pełna komercjalizacja sieci 5G nastąpi nie wcześniej niż w 2026 roku, aczkolwiek – przynajmniej początkowo – nie będzie ona dostępna dla wszystkich. Pierwszymi beneficjentami nowej technologii mają być klienci biznesowi.

Dopiero w „dość odległej przyszłości” 5G SA ma stać się podstawową usługą, gdy LTE zacznie zanikać na skutek refarmingu pasm LTE do 5G.