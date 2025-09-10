Spotify (wreszcie!) spełnia obietnicę. Uszy przestaną krwawić

Czekała, czekała i czekała, aż tu nagle znienacka spełniła obietnicę daną wiele lat temu. Muzyczna platforma Spotify nareszcie została wzbogacona o funkcję odtwarzania dźwięku w bezstratnej jakości. Znamy szczegóły.

Wieczność później… Spotify oferuje muzykę w bezstratnej jakości

Zapowiadano to już wiele lat temu. A potem jeszcze parę razy. Konkurencja dawno to wprowadziła, a Szwedzi dalej zapowiadali. Konkurencja się skurczyła, a Szwedzi obiecywali, że dodadzą. No i wreszcie dodali. Rok 2025 zapisze się w historii muzycznych serwisów streamingowych jako ten, w którym Spotify udostępnił funkcję odtwarzania utworów w bezstratnej jakości.

Do tej pory w serwisie Spotify mogliśmy wybrać jedną z czterech jakości:

niską (24 kbit/s),

normalną (96 kbit/s),

wysoką (160 kbit/s)

i bardzo wysoką (320 kbit/s).

Ta ostatnia była zarezerwowana dla abonentów pakietu Premium, ale i tak odstawała od tego, co oferuje Tidal lub Apple Music, czyli jakość bezstratną. Teraz wreszcie Spotify dogania swoich rywali i dorzuca piątą opcję: Lossless. Wybierając ją, można cieszyć się utworami w formacie FLAC o jakości 24-bit/44,1 kHz. Oznacza to większą szczegółowość, czystość i głębię brzmienia.

Wyższa jakość oznacza też cięższe pliki – miej tego świadomość, bo aktywacja tego trybu może wyraźnie zwiększyć zużycie danych komórkowych. Ilość danych do przesłania jest też na tyle duża, że Bluetooth sobie z tym nie radzi – dlatego zalecane jest słuchanie muzyki na przewodowych słuchawkach lub głośnikach albo urządzeniach obsługujących Spotify Connect.

Warto tu przypomnieć, że Spotify umożliwia wybór różnych jakości dla różnych typów połączeń. W przypadku danych mobilnych można więc pozostawić np. wysoką lub bardzo wysoką jakość, a Lossless przypisać tylko do Wi-Fi.

Jak włączyć jakość Lossless w Spotify – instrukcja (źródło: Spotify)

Nie Spotify Hi-Fi, a Spotify Lossless. Jest już dostępne, ale Polacy muszą zaczekać

Dźwięk w bezstratnej jakości – co wcześniej określane było jako Spotify Hi-Fi, ale ostatecznie stanęło na Lossless – jest dostępny na kompatybilnych urządzeniach, wyłącznie dla osób opłacających abonament Spotify Premium. Niestety Polska nie znalazła się wśród krajów, do których nowa funkcja trafia już teraz. Tę listę tworzą:

Australia,

Austria,

Czechy,

Dania,

Japonia,

Holandia,

Niemcy,

Nowa Zelandia,

Portugalia,

Stany Zjednoczone,

Szwecja,

Wielka Brytania.

Spotify obiecuje jednak, że do końca października opcja Lossless będzie dostępna w ponad 50 krajach i można oczekiwać, że w tym rozszerzonym gronie miejsce dla naszego kraju już się znajdzie. Podobno pojawi się powiadomienie w aplikacji, gdy tylko funkcja zadebiutuje.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom wygląda też na to, że bezstratna jakość nie będzie wiązała się z dodatkowymi opłatami, lecz wzbogaci aktualny pakiet Premium. Miejmy nadzieję, że nie spowoduje to wzrostu jego ceny – ostatnio cena Spotify Premium wzrosła na początku 2024 roku i od tego czasu wynosi 23,99 złotych miesięcznie.