Nowość twórców Thermomixa. Cena powala

Twórcy robota Thermomix uzupełniają portfolio produktów o nowy, kompaktowy model, który mógłby się przydać m.in. po zakończonym gotowaniu. Sprzęt jest już dostępny w sprzedaży, ale jego cena może Was powalić.

Kobold VM7 – co oferuje odkurzacz twórców Thermomixa?

O termorobocie Thermomix prawdopodobnie słyszeli wszyscy, ale nie każdy ma świadomość, że marka Vorwerk ma jeszcze sporo innych produktów w ofercie. I to wcale nie akcesoriów do robota. W portfolio niemieckiego przedsiębiorstwa znajdziecie także serię Kobold. Są to urządzenia sprzątające, takie jak odkurzacze pionowe czy roboty sprzątające. Teraz kategoria ta wzbogaca się o kolejny, kompaktowy model.

Odkurzacz ręczny Kobold VM7 (źródło: Vorwerk)

Jak wspomina producent „codzienne życie nie odpuszcza, gdy chodzi o tworzenie małych, ale upartych zabrudzeń”. Dlatego też stworzono odkurzacz ręczny nowej generacji. Kobold VM7 to niewielki sprzęt, który ma pomóc w zwalczaniu okruchów z blatu, sierści zwierzaków z mebli tapicerowanych czy kurzu z mebli. Model ten ma być nie tylko następcą Kobold VC100, ale też prawdziwym skokiem technologicznym.

Odkurzacz ręczny Kobold VM7 (źródło: Vorwerk)

Najnowsza propozycja twórców robota Thermomix została wyposażona w silnik o prędkości 26,5 tysiąca obrotów na minutę, generujący prędkość zasysania powietrza na poziomie 29,1 m/s w trybie Boost. W specyfikacji próżno szukać wprost podanej mocy ssania w Paskalach czy nawet w Air Wattach. VM7 zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym, który w trybie standardowym ma pracować około 22 minut, natomiast w silniejszym trybie Boost około 15 minut. Odkurzacz generuje hałas poniżej 80 dB. Na uwagę zasługuje również dysza 2w1, która może rozszerzać się z 36 do 90 milimetrów.

Odkurzacz ręczny Kobold VM7 (źródło: Vorwerk)

Higiena, kompaktowość i cena nowego odkurzacza Kobold VM7

Kobold VM7 ma cechować się też „higienicznością”. W praktyce odkurzacz pozwala na bezdotykowe opróżnienie komory na kurz za pomocą jednego przycisku. Ponadto sprzęt wyposażono w wielowarstwowy, wymienny filtr wychwytujący drobne cząstki kurzu. Producent wdrożył tutaj również specjalne kostki zapachowe Airumo, aby „uwalniały przyjemny aromat” w czasie sprzątania.

Nowy, kompaktowy odkurzacz twórców robota Thermomix waży około 840 gramów (poprzednik VC100 waży 190 gramów mniej) i mierzy niespełna 46 centymetrów. Kobold VM7 wyceniono na… 799 złotych. Wydaje się to dość dużo, jak na kompaktowy odkurzacz ręczny do blatu czy tapicerki. Póki co model ten jest dostępny u doradców, zatem na ten moment nie zamówicie go w niedawno otwartym sklepie online marki Vorwerk.

Warto wiedzieć, że sprzęt jest kompatybilny z modelem CM7, czyli zestawem ładującym i uchwytem ściennym w jednym. Vorwerk jednak nie zdradza informacji na temat dostępności czy ceny tego dodatkowego akcesorium. Na niemieckiej stronie sklepu oferowane jest za 39 euro.