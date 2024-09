Nowe gogle VR HTC Vive Focus Vision dostępne w Polsce. Ruszyła przedsprzedaż

HTC zaprezentowało najnowszy zestaw do wirtualnej rzeczywistości. Model Vive Focus Vision sprawdzi się zarówno podczas gier PCVR, jak i w czasie pracy, szkoleń przemysłowych oraz w aplikacjach rzeczywistości mieszanej.

Nowe gogle VR Vive debiutują na rynku

HTC Vive Focus Vision to zestaw wirtualnej rzeczywistości (VR), którego działanie opiera się o platformę Vive Focus 3. Nowe urządzenie zostało jednak rozbudowane o ulepszone funkcje. Skupiono się także na poprawie wydajności operacyjnej oraz na formie sprzętu, w tym na ergonomii, estetyce i komforcie.

HTC Vive Focus Vision (źródło: HTC)

Najnowszy produkt HTC obsługuje czujnik głębi do rozpoznawania scenerii oraz czujnik podczerwieni, aby lepiej śledzić ręce w kiepskim oświetleniu. Ponadto marka zaproponowała tryb DisplayPort dla PCVR, dzięki któremu wrażenia immersyjne stają się jeszcze lepsze. Tryb ten pozwala na osiągnięcie bezstratnych efektów wizualnych, w przypadku, gdy gracz lub przedsiębiorca podłączy gogle VR wprost do karty graficznej komputera.

Vive Focus Vision obsługują również automatyczną regulację IPD (odległość pomiędzy źrenicami) wraz ze zintegrowaną funkcją śledzenia ruchu gałek ocznych. Taka opcja pozwoli na dzielenie się goglami z innymi osobami – urządzenie za każdym razem samodzielnie dostosuje się do oczu danego użytkownika, zapewniając wyraźny obraz.

HTC Vive Focus Vision (źródło: HTC) HTC Vive Focus Vision (źródło: HTC) HTC Vive Focus Vision (źródło: HTC) HTC Vive Focus Vision (źródło: HTC) HTC Vive Focus Vision (źródło: HTC) HTC Vive Focus Vision (źródło: HTC)

Co potrafią gogle HTC Vive Focus Vision?

Najnowszy zestaw VR HTC został wyposażony w dwie kolorowe kamery 16 Mpix, które skierowane są w przód i umożliwiają utworzenie stereoskopowego podglądu przestrzeni wokół użytkownika. Dzięki temu wirtualny świat wydaje się jeszcze bardziej realistyczny. Nowość oferuje pole widzenia do 120 stopni i częstotliwość odświeżania 90 Hz, przy czym producent informuje, iż w trybie DisplayPort do końca 2024 roku obsługiwana będzie częstotliwość do 120 Hz.

Vive Focus Vision wyposażono w zmodernizowany system chłodzenia, zapewniając wygodę podczas korzystania z gogli. Producent zaopatrzył nowy sprzęt w dodatkowy akumulator, który wydłuży czas pracy urządzenia o maksymalnie 20 minut. To sprawia, że rozładowanie akumulatora nie spowoduje natychmiastowego wyłączenia gogli podczas trwającego spotkania czy zmagań w grze.

HTC Vive Focus Vision (źródło: HTC)

HTC Vive Focus Vision jest już dostępny w ramach zamówień przedpremierowych za 5299 złotych. Wraz z zakupem nowego zestawu w dniach od 18 września do 17 października 2024 roku można otrzymać w prezencie zestaw Vive Wired Streaming Kit dla trybu DisplayPort, którego sugerowana cena wynosi 899 złotych.