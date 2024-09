Program lojalnościowy InPost – będziemy zbierać InCoiny

Jeśli korzystasz z aplikacji InPost Mobile, to już wkrótce możesz zauważyć w niej nowinkę, jaką jest program lojalnościowy. W zamian za wykonywanie rozmaitych zadań będzie można otrzymywać punkty – InCoiny – a następnie wymieniać je na różnorakie nagrody.

InPost uruchomi program lojalnościowy. Będziemy zbierać InCoiny

InCoiny nie doczekały się jeszcze oficjalnej zapowiedzi, ale informacje na ich temat pojawiły się w nowej wersji Regulaminu InPost Mobile, który będzie obowiązywać od 24 września 2024 roku. Pomimo że programowi lojalnościowemu poświęcono w nim łącznie aż 5 stron, to wciąż tak naprawdę nic o nim nie wiadomo.

Regulamin zawiera jedynie informacje o tym, że użytkownicy będą mieli do wykonania różne zadania stałe i dodatkowe, związane przede wszystkim z nadawaniem i odbieraniem paczek. Za ich wykonywanie będą otrzymywać punkty (w ciągu maksymalnie 48 godzin od realizacji), które będą dostępne do wykorzystania przez 24 miesiące. W tym czasie można wymieniać je na nagrody z katalogu, ale nie na pieniądze.

Za co punkty? Jakie nagrody? Odpowiedzi na razie nie znamy

Tak jak już pisałem – brak jest szczegółów na temat tego, na czym konkretnie mają polegać te zadania. Na myśl przychodzą mi takie wyzwania, jak odebranie paczki w określonym czasie czy też nadanie określonej liczby przesyłek w ciągu miesiąca. Póki co jednak jest to wyłącznie gdybanie.

Podobnie pogdybać można na temat nagród, jakie zostaną zaoferowane najaktywniejszym użytkownikom. Przypuszczam, że operator będzie chciał promować w ten sposób swoje usługi, dlatego też mogą to być produkty ze sklepu Out Of The Box albo różnorakie rabaty dla osób korzystających z systemu InPost Pay. Raz jeszcze zaznaczę – to tylko gdybanie.

Nie znamy też daty premiery, ale możliwe, że jest już blisko

Ze zaktualizowanego regulaminu dowiadujemy się także, że możliwość korzystania z programu lojalnościowego zostanie odblokowana w aplikacji InPost Mobile po jej aktualizacji do wersji 3.30. Nie wiadomo, kiedy ona zadebiutuje (aktualnie najnowsze jest wydanie 3.27). Wcale jednak nie jest wykluczony scenariusz, w którym nowa wersja pojawi się wraz z początkiem obowiązywania dokumentu, a więc 24 września 2024 roku.