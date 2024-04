Nie wiesz, gdzie założyć pierwszy biznes? Mastercard chętnie podpowie

Nie ma co ukrywać, że założenie pierwszej firmy to niełatwa sprawa. Żeby biznes nie okazał się niewypałem, liczy się wszystko – począwszy od wyboru odpowiedniej lokalizacji. Właśnie w tym ma pomóc nowy portal, stworzony przez Mastercard. Jak to działa?

Mastercard chce pomóc Ci w biznesie

Liczba małych i średnich firm w naszym kraju cały czas się zwiększa. Każdego dnia powstaje około 1000 nowych biznesów. Mastercard postanowił nie przechodzić obok tego faktu obojętnie i stworzył platformę o nazwie GdzieJakiBiznes. Ma ona odpowiadać na potrzeby wszystkich tych, którzy myślą o założeniu własnej działalności poprzez zarekomendowanie najlepszego miejsca do jej prowadzenia.

Program został opracowany z wykorzystaniem informacji o trendach zakupowych, pozyskanych od Mastercard oraz danych od partnerów programu, takich jak zagęszczenie ruchu i poziom hałasu w określonych lokalizacjach. Dotychczas dostęp do nich i wynikających z nich analiz był ograniczony do dużych przedsiębiorstw i korporacji. Dzięki GdzieJakiBiznes z tych zasobów mogą teraz skorzystać wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy i to bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

GdzieJakiBiznes – jak to działa?

Już na samym początku warto podkreślić, że GdzieJakiBiznes to intuicyjne w obsłudze narzędzie, które nie tylko – jak już wspomniałem – jest darmowe, ale także nie wymaga rejestracji ani logowania od chcących skorzystać z niego osób. Dostępne jest zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach stacjonarnych.

Jak czytamy w komunikacie Mastercard, nowa platforma oferuje wyniki pochodzące z zaawansowanej analizy danych z wielu źródeł, nie tylko oceniając potencjał biznesowy danej lokalizacji, ale również prezentując charakterystykę otoczenia. Dostarcza informacje o dostępności transportu publicznego, obszarach zielonych oraz liczbie obiektów edukacyjnych w pobliżu. Dodatkowo współpraca z Orange Polska zapewnia szczegółowe statystyki, oparte na zanonimizowanych danych z sieci komórkowej, które dostarczają cennych informacji o natężeniu ruchu miejskiego.

Jak to narzędzie działa w praktyce? Po przejściu na stronę internetową zostaniemy zapytani, na jakim etapie jest nasz biznes. Możemy tutaj wybrać jedną spośród 4 opcji: „szukam pomysłu”, „szukam lokalizacji”, „szukam pomysłu i lokalizacji” oraz „mam pomysł i lokalizację”. Oczywiście w zależności od tego, co wybierzemy, zostaniemy odpowiednio poprowadzeni przez aplikację.

Załóżmy, że mamy już pomysł. Następnym krokiem będzie wybór miasta, które nas interesuje (można wybrać jedno z 37 największych miast w Polsce). Po tym wybieramy z listy branżę, w jaką chcemy „wskoczyć”. Kolejne pytanie dotyczy tego, ile pieniędzy chcemy przeznaczyć na wynajem lokalu.

Po przejściu tych kroków zostaje wyświetlona mapa miasta, na której zaznaczone zostały obszary, w których wskazany przez nas biznes ma największe szanse powodzenia. Ponadto program wyświetla wiele dodatkowych danych, a także jest zintegrowany z ogłoszeniami lokali na wynajem z serwisu gratka.pl.