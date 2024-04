Koszyki niespodzianki w Carrefour. Możesz zaoszczędzić nawet 90%

Sieć sklepów Carrefour startuje z nową akcją promocyjną, dzięki której będzie można naprawdę sporo zaoszczędzić, bo wedle zapewnień nawet do 90%. Co można znaleźć w koszykach niespodziankach i jakie są szczegóły tej promocji?

Czym są koszyki niespodzianki?

Za tą nie do końca jasną nazwą kryje się pewien trend, który do Polski przybył z Francji, gdzie Carrefour przeprowadzał już tego typu akcję. W koszykach niespodziankach znajdują się przeróżne artykułu typu non-food. Znaleźć można tam zatem m.in. urządzenia RTV, AGD, meble, dekoracje domu, zabawki lub sprzęt sportowy.

Koszyki łączy to, że ich wartość waha się od 600 złotych do 1500 złotych, a także, że wszystkie niespodzianki są szczelnie zapakowane w czarną folię. To wszystko po to, żeby zainteresowana nim osoba nie mogła zobaczyć, co jest w środku, a tym samym zepsuć sobie efektu zaskoczenia zawartością takiego zestawu. Klienci będą mogli jednak nabywać je za dokładnie 150 złotych. Jak skorzystać z takiej okazji?

źródło: Carrefour

Oto, jak zgarnąć tajemniczy koszyk w Carrefour

Akcja zostanie przeprowadzona już w najbliższy piątek, czyli 12 kwietnia 2024 roku, w 20 wybranych hipermarketach Carrefour, które znajdują się m.in. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Toruniu i Gdańsku. Promocja rozpoczyna się w samo południe i potrwa aż do wyczerpania zapasów.

Carrefour od lat słynie z ciekawych i niestandardowych akcji marketingowych oraz bardzo głębokich promocji. Przeniesienie akcji koszyków niespodzianek z Francji do Polski to kolejny przykład takich działań. Każdy z 20 sklepów biorących udział w naszej akcji indywidualnie dobiera produkty do koszyków i w każdym z nich będą się one różniły. Sylwester Mroczek, Menedżer Działu Rozwoju Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska

Sieć informuje, że w każdym ze sklepów, które biorą udział w wyjątkowej promocji, stanie dokładnie 10 tajemniczych wózków, a na każdym z nich zostanie umieszczona informacja na temat nominalnej wartości produktów, które się w nim znalazły. Żeby skorzystać z akcji, wystarczy takim zafoliowanym wózkiem odjechać do kasy. Sklep planuje cykliczne prowadzenie tego typu akcji.

Trzeba przyznać, że Carrefour wpadł na ciekawy pomysł, by przyciągnąć do siebie klientów, a jednocześnie pozbyć się zalegających w magazynach rzeczy. Jeśli jednak ktoś lubi gry losowe, to w takową będzie mieć okazję zagrać z francuskim marketem.