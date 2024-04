Nie jestem fanem Harry’ego Pottera, ale to wygląda mega!

Tzw. Potteromania rozpoczęła się w Polsce, gdy byłem w szkole podstawowej, lecz jakoś nigdy nie dałem się jej porwać. Mimo to nowy tablet Xiaomi w Potterowej edycji bardzo mi się podoba, bo producent stworzył kompletny zestaw i nie potraktował po macoszemu żadnego szczegółu.

Redmi Pad Pro Harry Potter Edition

Redmi Pad Pro w specjalnej edycji, inspirowanej uniwersum Harry’ego Pottera, ma ciemnoniebieską obudowę z logo Hogwartu i mottem Draco dormiens nunquam titillandus, co znaczy Nigdy nie łaskocz śpiącego smoka. Element ten znajduje się też na pudełku, w którym producent dołącza naklejki, etui i rysik oraz kopertę z dokumentacją – wszystko w pasującej do uniwersum Harry’ego Pottera stylistyce i formie.

źródło: producent

Jak wspomniałem, mimo że to nie moja bajka („moją bajką” zdecydowanie bardziej jest oryginalna Akademia Pana Kleksa wraz z jej soundtrackiem, który uwielbiam i znam na pamięć), to Redmi Pad Pro z motywami z uniwersum Harry’ego Pottera wizualnie bardzo mi się podoba. I jestem pewny, że nie oprą mu się prawdziwi fani serii książek i filmów o fikcyjnym czarodzieju.

Charakterystyka tabletu Redmi Pad Pro

Producent nie zapomniał jednak o osobach, które nie są fanami Harry’ego Pottera – dla nich przygotowano „standardowe” wersje – szarą i zieloną. Specyfikacja techniczna urządzenia jest identyczna we wszystkich wariantach – na jego pokładzie znajdują się SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 oraz od 6 do 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci UFS 2.2. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty o maksymalnej pojemności 1,5 GB (taką „oryginalną” wartość podaje producent).

Redmi Pad Pro (źródło: producent)

Redmi Pad Pro ma też 12,1-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2560×1600 pikseli (249 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i śledzenia dotyku z prędkością do 240 Hz oraz współczynnikiem kontrastu 1500:1, jasnością do 600 nitów i szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Do tego tablet oferuje aparat o rozdzielczości 8 Mpix zarówno na przodzie, jak i tyle, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, cztery głośniki z Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio, dwa mikrofony, złącze słuchawkowe 3,5 mm i akumulator o pojemności 10000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 33 W (przez USB-C; USB 2.0). Całość ma wymiary 280×181,85×7,52 mm i waży 571 gramów.

Cena tabletu Xiaomi Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro będzie dostępny w Chinach w trzech konfiguracjach:

6/128 GB za 1499 juanów (równowartość ~810 złotych),

8/128 GB za 1699 juanów (~920 złotych),

8/256 GB za 1899 juanów (~1030 złotych).

Wersja z motywem Harry’ego Pottera oferuje 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej – jej cenę ustalono na 2299 juanów (~1245 złotych).

Chodzą słuchy, że Redmi Pad Pro będzie dostępny również jako tablet marki Poco. Niewykluczone zatem, że trafi do sprzedaży również w Polsce, skoro producent ma wobec niego globalne plany, aczkolwiek dziś nie mamy 100% pewności, że tak się stanie.