Ta funkcja w Zdjęciach Google spodoba się wielu miłośnikom AI

Zmiany znalezione w kodzie aplikacji Zdjęcia Google wskazują, że w planach jest funkcja, która spodoba się fanom edytowania zdjęć i filmów przy użyciu sztucznej inteligencji.

W Zdjęciach Google pojawi się funkcja Remix

W tym roku Zdjęcia Google skończyły 10 lat. Przez lata usługa i towarzyszące jej mobilne aplikacje przeszły kilka ważnych zmian. Natomiast teraz – zgodnie z panującymi trendami – wprowadzane będą funkcje oparte o AI. Niedawno mogliśmy usłyszeć, że Gemini zawita do Zdjęć Google, a teraz pojawiły się informacje na temat nowej funkcji Remix.

Nowość powinna idealnie wpisać się w ostatnio popularne edytowanie zdjęć i filmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dobrym przykładem jest generowanie obrazów w stylu Studia Ghibli na podstawie dostarczonych zdjęć. Oczywiście to dopiero niewielki kawałek tego, co dzieje się w kwestii edytowania zdjęć i filmów przy użyciu AI, a internet jest zalewany tego typu treściami.

Z dotychczasowych informacji wynika, że funkcja Remix w przypadku zdjęć zapewni co najmniej kilka różnych styli – m.in. claymation i anime. Natomiast podczas edycji wideo mamy dostać opcję stylu losowego, stylu Subtle i Wild. Pierwsza opcja najpewniej będzie sprowadzać się do wylosowania jednego ze stylów i zastosowania go do wideo. Trudno jednak dokładnie wskazać, co zapewni druga i trzecia opcja.

Nie jest jeszcze pewne, czy zostaną narzucone ograniczenia w kwestii korzystania ze sztucznej inteligencji w Zdjęciach Google. Niewykluczone jednak, że użytkownik otrzyma określoną liczbę zdjęć i filmów, które będzie mógł edytować w ciągu miesiąca. Dodatkowo ograniczenia mogą objąć też długość wideo.

7 Ocena

Prawdopodobnie musimy trochę poczekać

Należy spodziewać się, że docelowo funkcja Remix pojawi się zarówno w mobilnych aplikacjach (Android i iOS), jak i w wersji przeglądarkowej. Chociaż raczej priorytetowo zostaną potraktowane aplikacje, które zazwyczaj otrzymują nowości wcześniej niż Zdjęcia Google dostępne przez przeglądarkę internetową.

Najpewniej nawet w przypadku aplikacji trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na ten moment Google nawet nie ogłosiło funkcji Remix i mamy do czynienia tylko ze wzmiankami w kodzie odkrytymi przez serwis Android Authority.