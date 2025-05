Zdjęcia Google kończą 10 lat. Z tej okazji nowe funkcje i kilka ciekawostek

Jedna z lepszych usług do przechowywania zdjęć w chmurze, czyli Zdjęcia Google, kończy w tym roku 10 lat. To jednak nie Google dostanie prezenty z tej okazji, a użytkownicy.

Zdjęcia Google – garść ciekawostek

28 maja 2015 roku firma z Mountain View uruchomiła Zdjęcia Google. Usługa, wraz z towarzyszącymi jej mobilnymi aplikacjami, dość szybko zdobyła uznanie wielu użytkowników. Oczywiście kiedyś dużą popularność zapewniała możliwość nielimitowanego przechowywania zdjęć i wideo – wystarczyło wyrazić zgodę na niewidoczną na pierwszy rzut oka kompresję.

Z czasem jednak Google nałożyło limity, ale wielu użytkowników, przyzwyczajonych do wysokiej jakości i dostępnych funkcji, nie zrezygnowało z dalszego korzystania ze Zdjęć Google. Zresztą, w podstawie dostajemy 15 GB bezpłatnej przestrzeni, a dodatkowe pakiety nie są drogie. Co więcej, z aplikacji i usługi możemy korzystać na różnych platformach, także na iPhonie, co daje dużą przewagę nad konkurencyjnym rozwiązaniem Apple.

Obecnie Zdjęcia Google mogą pochwalić się imponującymi liczbami. Z usługi korzysta ponad 1,5 mld użytkowników każdego miesiąca. Łącznie przechowywanych jest ponad 9 bln zdjęć i filmów. W ciągu każdego miesiąca użytkownicy wykonują ponad 370 mln wyszukiwań, udostępniają 440 mln wspomnień i edytują 210 mln zdjęć.

Nowe funkcje z okazji 10. urodzin

W przyszłym miesiącu na urządzeniach z Androidem i jeszcze w tym roku na iPhone’ach pojawi się nowy edytor. Zapewni on pomocne sugestie, a wszystkie niezbędne narzędzia znajdą się w łatwiej dostepnym miejscu. Ma to sprawić, że edytowanie zdjęć w aplikacji Zdjęcia Google stanie się szybsze i wygodniejsze.

Co więcej, po dotknięciu określonego obszaru zdjęcia pojawią się sugerowane narzędzia, które powinny okazać się przydatne w tym momencie. Do tego dojdą funkcje, które dotychczas były dostępne w narzędziu Magic Editor na smartfonach z serii Pixel 9, takie jak przekształcanie zdjęć i ich automatyczne kadrowanie z wykorzystaniem AI.

Zdjęcia Google pozwolą również na udostępnianie albumów za pomocą kodów QR. Dzięki tej funkcji będzie można wygenerować kod QR, aby następnie łatwo i szybko udostępnić album osobom znajdującym się w pobliżu. Ewentualnie będzie można go wydrukować i umieścić w widocznym miejscu podczas wydarzeń grupowych.

Druga nowość jest już udostępniana, aczkolwiek cały proces przeprowadzany jest stopniowo, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Wypada przypomnieć, że niedawno inna usługa Google świętowała urodziny. Otóż w tym roku YouTube skończył 20 lat.