Chcesz założyć konto w banku? mObywatel to ułatwi

Rządowa aplikacja mObywatel przyda się w kolejnych czynnościach, związanych z bankowością. Tym razem uprości założenie konta w kolejnym popularnym banku w Polsce.

Łatwiejsze zakładanie konta dzięki mObywatelowi w kolejnym banku

mObywatel ułatwia życie i coraz częściej upraszcza codzienne korzystanie z bankowości elektronicznej. W maju 2025 roku wspominałam o nowej możliwości odblokowania konta w Banku Pocztowym za pomocą rządowego serwisu. mObywatel od czerwca 2024 roku pomaga też m.in. w zakładaniu konta w Velo Banku. Teraz kolejna instytucja finansowa pozwoli skorzystać z tej metody.

Do dziś pamiętam proces zakładania mojego pierwszego konta w banku. Konieczne było wybranie się do placówki, potwierdzanie tożsamości dowodem osobistym, składanie wielu, naprawdę wielu podpisów. Zabierało to bardzo dużo czasu. Obecnie konto bankowe możemy już coraz częściej założyć w dowolnym momencie wprost z domowej kanapy. Mimo to nadal musimy potwierdzić swoją tożsamość, choć lista sposobów sukcesywnie się wydłuża.

Bank Millennium dotychczas pozwalał na założenie konta osobistego w oparciu o dane logowania do innego banku (opcja ta jest dostępna wyłącznie w serwisie internetowym). Inną metodą, dostępną w aplikacji mobilnej, jest też skorzystanie z aparatu w smartfonie. Podczas zakładania konta wystarczy zrobić krótkie nagranie twarzy, głosu i przesłać zdjęcie dowodu osobistego. W tym przypadku jednak ograniczone są niektóre funkcje oraz z góry ustalany jest limit płatności 5000 złotych, który można zwiększyć wyłącznie w placówce. Teraz do listy dołącza trzecia metoda, a jest nią potwierdzanie tożsamości w aplikacji mObywatel.

Potwierdzanie tożsamości w aplikacji Banku Millennium za pomocą mObywatela (źródło: Bank Millennium)

Bank Millennium – jak założyć konto w banku przez internet z użyciem aplikacji mObywatel?

Aby założyć konto osobiste online, należy pobrać i zainstalować aplikację Banku Millennium. Po uruchomieniu zostaną wyświetlone dwie propozycje otrzymywania powiadomień – można je zaakceptować lub odrzucić. Następnie na ekranie pojawi się przycisk „Aktywuj aplikację”, który przeznaczony jest dla osób posiadających już konto w tym banku. Na dole ekranu natomiast znajdziecie przycisk „Załóż konto i aktywuj aplikację”.

Po kliknięciu tego ostatniego trzeba podążać zgodnie z instrukcją wyświetlaną w apce – konieczne będzie wprowadzenie szeregu danych. W kroku dotyczącym potwierdzania tożsamości należy wybrać opcję „Aplikacja mObywatel”. Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do rządowej apki, gdzie może szybko dokończyć proces otwierania konta osobistego.

Warto pamiętać o tym, aby na czas zakładania konta cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL (jeśli wcześniej go zastrzegliście). W innym wypadku założenie konta bankowego nie będzie możliwe. Jeżeli natomiast dokończycie proces zakładania konta, swój numer PESEL możecie ponownie zastrzec – sprawdźcie, jak to zrobić i dlaczego warto.