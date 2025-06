Adobe stworzyło nową aplikację do generowania grafik i wideo. Wypróbujesz za darmo

Adobe udostępniło nową aplikację, która ukierunkowana jest na funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Za darmo możesz wypróbować m.in. opcję generowania obrazów i wideo. Niestety zabawa nie potrwa za długo.

Adobe Firefly w aplikacji mobilnej – jakie funkcje oferuje?

Użytkownicy urządzeń z Androidem i systemem iOS mogą wreszcie pobierać nową aplikację Adobe – właściciela Photoshopa. Tym razem przedsiębiorstwo stworzyło mobilną wersję narzędzia Firefly, ukierunkowanego na sztuczną inteligencję. Aby wypróbować najnowszą propozycję twórców popularnego programu Photoshop (od lutego dostępnego również na iOS), należy pobrać ją z odpowiedniego sklepu – Google Play lub App Store, w zależności od posiadanego urządzenia. Po zainstalowaniu trzeba zalogować się lub założyć konto.

Na ekranie głównym znajdziecie okno kontekstowe do dwóch podstawowych funkcji – generowanie wideo i obrazu. Wystarczy opisać to, co chcecie wygenerować. Przycisk do zamiany obrazu na wideo znajdziecie od razu nad oknem kontekstowym. Ponadto można też można wybrać te opcje poniżej z sekcji „Text to image” lub „Text to video”. Aplikacja pozwala również na wygenerowanie wideo z obrazu – wystarczy kliknąć w opcję „Image to wideo”, a następnie przesłać zdjęcie oraz opis tego, co chcecie stworzyć.

To jednak nie koniec. Adobe udostępniło też dwie opcje znane z Photoshopa. Jedną z nich jest funkcja „Generative fill” pozwala na usuwanie przeszkadzających czy niepasujących obiektów ze zdjęcia i wygenerowanie brakującej części. Opcja ta przypomina „gumkę”, znaną m.in. ze Zdjęć Google. Ostatnią już opcją jest skorzystanie z „Generative expand”, dzięki której można dowolnie rozszerzać przesłany obraz – sztuczna inteligencja zajmie się wygenerowaniem brakującego otoczenia grafiki.

Aplikacja mobilna Adobe Firefly (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Limity i ograniczenia Adobe Firefly

Menu w aplikacji i wszystkie polecenia prezentowane są w języku angielskim, choć polecenia możesz przesyłać po polsku. W przypadku generatorów obowiązuje miesięczny limit i powiem Wam szczerze – w darmowej wersji nie pobawicie się szczególnie długo… Maksymalnie możecie stworzyć 10 grafik i dwa 5-sekundowe wideo. Warto jednak wiedzieć, że użycie funkcji Generative Fill lub Generative Expand jest traktowane jako wygenerowanie grafiki i również „pożera” limit miesięczny.

Stworzone obrazy lub filmy można pobrać. Ponadto opracowane materiały są automatycznie synchronizowane z kontem Creative Cloud, dzięki czemu można je szybko podejrzeć po zalogowaniu się na komputerze.

Adobe udostępniło też nowe funkcje w narzędziu Boards. Użytkownicy mogą od teraz remiksować przesłane wideo oraz uzupełniać je wygenerowanymi treściami.

Aplikacja Adobe na iPhone’y ulepszy Twoje zdjęcia

Adobe przygotowało również nową aplikację, przeznaczoną na iPhone’a 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro i 13 Pro Max, a także iPhone’y 14 i nowsze. Apka służy do fotografii obliczeniowej o nazwie Project Indigo. Co ciekawe, aby z niej korzystać, nie trzeba zakładać konta czy się logować.

Zadaniem Indigo jest poprawa jakości zdjęć. Zamiast wykonywać jedno zdjęcie, aplikacja robi ich serię, a następnie łączy je, próbując uzyskać efekt podobny do zdjęcia wykonywanego profesjonalną lustrzanką. Użytkownik może też skorzystać z funkcji, takich jak dostosowanie ostrości, czas otwarcia migawki, dostosowanie ISO lub balansu bieli.

Project Indigo (źródło: Research Adobe)

Zespół Adobe zaznacza, że będzie rozszerzał opracowaną technologię i uzupełniał ją o kolejne funkcje, takie jak np. usuwanie odbić ze zdjęć. W przyszłości chciałby też stworzyć wersję aplikacji na Androida, a także tryb portretowy czy poprawki w nagrywanych wideo.