Taki ma być Samsung Galaxy S25 FE. Tym razem nie będzie wstydu

Samsung Galaxy S20 FE okazał się strzałem w dziesiątkę. Kolejne modele już niekoniecznie, lecz mimo to Koreańczycy kontynuują tę serię. Właśnie światło dzienne ujrzały rendery najnowszego modelu. Samsung Galaxy S25 FE będzie wyglądał wyraźnie lepiej niż jego poprzednicy.

Tak ma wyglądać smartfon Samsung Galaxy S25 FE. Znacznie lepiej niż poprzednicy

Samsung Galaxy S20 FE (5G) odniósł spektakularny sukces, a szczególnie pomogły mu w tym obniżki cen, dzięki którym smartfon rozchodził się jak ciepłe bułeczki. Jego następca, Samsung Galaxy S21 FE, zadebiutował na rynku dopiero 15 miesięcy później, co mu się nie przysłużyło. Kolejne modele, Samsung Galaxy S23 FE i Samsung Galaxy S24 FE, także jakoś niespecjalnie zawojowały rynek.

Koreańczycy nie zamierzają jednak rezygnować z wprowadzania na rynek kolejnych modeli z dopiskiem „FE”. Wręcz przeciwnie – (prawdopodobnie) w lipcu do ich portfolio dołączy pierwszy składany smartfon z „FE” w nazwie – Galaxy Z Flip FE (lub Galaxy Z Flip 7 FE). W ofercie marki pojawi się również Samsung Galaxy S25 FE, który właśnie zdradził swój wygląd za sprawą przedpremierowych renderów.

Samsung Galaxy S25 FE (źródło: SammyGuru)

Serwis SammyGuru, który udostępnił grafiki, przedstawiające bezpośredniego następcę Galaxy S24 FE, twierdzi, że smartfon Samsung Galaxy S25 FE w końcu będzie miał smuklejsze ramki wokół wyświetlacza niż jego poprzednicy. W ich przypadku ramki były dość szerokie i psuły ogólny odbiór urządzenia.

A skoro jesteśmy już przy ekranie, to ten ponownie ma mieć przekątną 6,7 cala i bazować na technologii AMOLED, a także oferować odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz. Jest też mowa o jasności sięgającej 2600 nitów, podobnie jak w Galaxy S25+, podczas gdy wyświetlacz w Galaxy S24 FE potrafi „rozświecić się” maksymalnie do 1900 nitów.

Samsung Galaxy S25 FE (źródło: SammyGuru)

Ponadto smartfon Samsung Galaxy S25 FE „zaczerpnie” ze starszych braci z rodziny Galaxy S25 aparat do selfie i rozmów wideo – 10 Mpix sensor zastąpi bowiem 12 Mpix matryca. Zestaw aparatów na tyle ma natomiast się nie zmienić, w związku z czym należy oczekiwać 50 Mpix aparatu głównego, 8 Mpix teleobiektywu i 12 Mpix aparatu ultraszerokokątnego.

Serwis SammyGuru, który udostępnił przedpremierowe rendery nowego modelu z rodziny Galaxy S FE, twierdzi również, że będzie on miał wymiary 161,4×76,6×7,4 mm. Dla przypomnienia, Samsung Galaxy S24 FE mierzy 162,77,3×8 mm. To wskazuje, że Koreańczycy faktycznie nieco zmniejszą ramki dookoła wyświetlacza, skoro jego przekątna pozostanie taka sama jak w poprzedniku.

Kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy S25 FE? Na premierę trzeba jeszcze trochę poczekać

Premiera Galaxy S25 FE nie jest kwestią najbliższych tygodni – należy jej się spodziewać dopiero pod koniec trzeciego lub na początku czwartego kwartału 2025 roku, czyli we wrześniu lub październiku br. Wydaje się to realnym terminem, jako że Samsung Galaxy S24 FE zadebiutował 26 września 2024 roku.

To jednak dobra wiadomość, ponieważ dzięki temu będzie miał fabrycznie zainstalowany system Android 16 z One UI 8, zatem otrzyma o jedną aktualizację Androida więcej niż reszta modeli z serii Galaxy S25.