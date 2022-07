Dwie nowe, bardzo przydatne funkcje Zdjęć Google. Świetnie, że się pojawiły

Zdjęcia Google bardzo się zmieniły w ciągu ostatnich kilku lat. Usługa ta wciąż zyskuje nowe funkcje. Teraz przyda się zwłaszcza tym, którzy cenią sobie wolne miejsce w chmurze Google i gromadzą dowody rzeczowe w postaci zrzutów ekranu.

Zdjęcia Google – jak sprawdzić jakość zdjęcia?

Od 1 czerwca 2021 roku Google zmieniło zasady, na jakich przetrzymuje fotki będące kopią zapasową w Zdjęciach Google. Kiedyś można było gromadzić w chmurze nieograniczoną liczbę zdjęć, bez obaw, że będą zmniejszać ilość dostępnego miejsca. Jedynym warunkiem była zgoda na obniżenie ich jakości. Od ponad roku nie jest to już możliwe. Każda fotka będąca kopią zapasową, zajmuje miejsce w chmurze Google.

Skąd jednak wiedzieć, które zdjęcie zostało przesłane w wysokiej jakości, a które w zmniejszonej? Deweloperzy Zdjęć Google udostępniają nową funkcję w usłudze, dzięki której po kliknięciu w ikonę informacji przy zdjęciu, nie tylko dowiemy się, kiedy fotografia została zrobiona, jakim aparatem i jak dużo „waży” obraz, ale także będziemy w stanie określić, czy plik został zapisany w oryginalnej jakości, czy w trybie oszczędności miejsca.

Co ciekawe, nowość pojawia się na razie tylko w przeglądarkowej wersji Zdjęć Google. Nie dostrzeżono jej w aplikacjach na Androida i iOS. Zapewne to tylko kwestia czasu, aż trafi i do nich.

Łatwiejsze przeglądanie zrzutów ekranu

Drugim usprawnieniem, już teraz widocznym w aplikacjach mobilnych, jest skrót do ostatnich zrzutów ekranu, dostępny od razu z poziomu ikony Zdjęć Google. Wystarczy dłużej ją nacisnąć, a pojawi się nad nią dymek z napisem „Wyświetl zrzuty ekranu”.

To spore ułatwienie dla tych, którzy robią masę screenshotów. Swego czasu bardzo nie podobało mi się w Pixelu, że ekran edycji zrzutu ekranu tak szybko znikał. Przez to musiałem później przegrzebywać bibliotekę obrazów w poszukiwaniu zrzutu. Teraz będzie to znacznie prostsze.

Żeby skorzystać z tej opcji, musimy mieć zaktualizowaną aplikację Zdjęcia Google – na Androidzie będzie to wersja 5.97.

To miłe, że Google dorzuca takie drobiazgi do swojej aplikacji do zarządzania zdjęciami na telefonie i w chmurze. Praktyczne dodatki zawsze są w cenie.

