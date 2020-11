Zdjęcia Google przestaną oferować bezpłatne nieograniczone miejsce. Chcesz korzystać, to płać

Zdjęcia Google nie są tylko aplikacją do zarządzania naszymi zbiorami fotografii. To wygodne narzędzie do robienia kopii zapasowych zdjęć i przechowywania ich w chmurze, które do tej pory można było uznawać za w pełni darmowe. Wkrótce po zapełnieniu 15 GB będziemy musieli przełączyć się na płatny plan.

No i skończyło się rumakowanie

Jak przekazuje Google w korespondencji z użytkownikami Zdjęć Google oraz na swoim blogu, w ciągu 5 lat istnienia aplikacji, jej użytkownicy zdołali zgromadzić ponad 4 biliony zdjęć i filmów, a co tydzień dołącza do nich kolejne 28 miliardów.

Do tej pory kopie zapasowe fotografii można było przechowywać na dwa sposoby: w jakości Wysokiej, oraz w jakości Oryginalnej. Jakość Oryginalna umożliwiała robienie kopii zapasowej zdjęć do chmury Google w rozdzielczości, w jakiej zostały wykonane. Jakość Wysoka oferowała darmową, niewliczaną w limit dostępnego miejsca kopię zapasową zdjęć, których rozdzielczość była automatycznie obniżana do 16 Mpix. Było to rozwiązanie bardzo wygodne i praktycznie darmowe, jeśli komuś nie zależało na trzymaniu w chmurze fotek w oryginalnej rozdzielczości.

Taki stan rzeczy utrzyma się tylko do 1 czerwca 2021 roku.

Zdjęcia Google zmieniają politykę

Od 1 czerwca przyszłego roku wszystkie nowe zdjęcia i filmy, dla których utworzymy kopie zapasowe wysokiej jakości, będą wliczane w limit 15 GB bezpłatnego miejsca na dane dostępnego na koncie Google lub innego kupionego miejsca.

Zatem wkrótce także zdjęcia skompresowane przez Google, będą zużywać darmowe miejsce, współdzielone także z Dokumentami Google oraz Dyskiem Google. Jeśli przekroczymy limit 15 GB, Google zaproponuje nam wykupienie płatnego pakietu Google One.

Oprócz tego firma zapewni dostęp do narzędzi, które pomogą zrobić porządki w kopiach zapasowych, co może okazać się zbawienne dla tych, którzy zapychają sobie darmowe 15 GB kopiami zapasowymi robionymi „niechcący”. Umożliwią one także łatwe wykasowanie z chmury tych fotografii, które się nie udały, a jedynie marnują miejsce.

Oczywiście powyższe zasady nie będą działać wstecz, więc żadne zdjęcia i filmy, których kopie zapasowe wysokiej jakości zostaną wykonane przed 1 czerwca 2021 r., nie będą objęte tą zmianą i nie będą wliczane w limit miejsca na dane na koncie Google.

Dodatkowo, co niespecjalnie się podoba niektórym klientom, do limitu 15 GB będą się wliczać także dokumenty, arkusze, prezentacje, formularze i pliki Jamboard.

Właściciele Pixeli stracą część przywilejów

Czerwcowe zmiany w Zdjęciach Google odbiją się także na użytkownikach smartfonów Google Pixel. Początkowo mieli oni możliwość tworzenia nielimitowanych kopii zapasowych zdjęć w jakości Oryginalnej. Wkrótce będą mogli przechowywać fotografie w chmurze Google bez wliczania w limit wyłącznie w jakości Wysokiej.

Co prawda zmiana ta nie jest tak znacząca jak w wypadku innych smartfonów, ale jednak niesie ze sobą pewne ograniczenia, których dotychczas Pixele po prostu nie miały.

Pixel czy nie Pixel – Zdjęciom Google zawsze już będą towarzyszyć ograniczenia

Na jak długo wystarczą mi te 15 GB?

To pytanie, na które odpowiada specjalne narzędzie Google, które szacuje, kiedy zacznie nam brakować darmowego miejsca. Bierze ono pod uwagę nasz sposób użytkowania Zdjęć Google, między innymi częstotliwość i wielkość tworzonych kopii zapasowych. Znajdziecie je pod tym adresem.

Google będzie jeszcze wielokrotnie przypominać o zaplanowanych zmianach. Da to czas na uporządkowanie swojej biblioteki Zdjęć Google, przemyślenie zakupu pakietu Google One lub… ucieczkę na inny dysk w chmurze.