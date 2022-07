Microsoft otworzył własnego mini-Facebooka

Wczoraj minęło dziesięć lat, odkąd Microsoft postanowił wyłożyć na stół ponad miliard dolarów i zakupić Yammer – platformę społecznościową dedykowaną przedsiębiorcom. Serwis przeszedł kilka lat temu drobne zmiany. Teraz zapowiada się coś większego.

Microsoft Teams i opcje społecznościowe

Microsoft uruchomił Viva Engage, aplikację wewnątrz Teams, która jest w gruncie rzeczy dość hermetycznym serwisem społecznościowym skupionym na miejscu pracy. Platforma korzysta z wielu rozwiązań, które sprawdziły się w Yammer – promowaniu cyfrowych społeczności, konwersacji i możliwości wyrażania siebie (oczywiście głównie zawodowo). Choć wykupiona przez giganta z Redmond usługa przypominała bardziej mieszankę SharePoint i pakietu Office, wystarczy rzut oka na Viva Engage, żeby zauważyć podobieństwa do najpopularniejszej platformy społecznościowej – Facebooka.

Źródło: Microsoft (YouTube)

News feed, nazwany dla niepoznaki storylines? Wrzucanie wpisów, zdjęć oraz materiałów wideo? Pachnie Facebookiem, prawda? Nie nazwałbym tego jednak plagiatem – nic z tych rzeczy. Nie można jednak odmówić prawdy twierdzeniu, że taki format usługi oraz sposób korzystania z niej ma swój cel. Dzięki tym podobieństwom, osoby które zaczęłyby korzystać z Viva Engage będą mniej zakłopotane nowym interfejsem, bo gdzieś to już widzieli.

Znalazło się nawet miejsce na Stories. Dzięki temu, nie będziecie musieli obserwować współpracowników na Snapchacie czy Instagramie, jeśli będzie chcieli podzielić się krótkimi materiałami z wakacji. Viva Engage wydaje się do takich rzeczy lepszym miejscem niż LinkedIn, gdzie podobna funkcja zniknęła rok temu.

Viva Engage częścią Teamsów

Przez ostatnią dekadę widać było, że Microsoft próbuje gdzieś tam z tyłu ukroić sobie kawałek tortu z napisem „media społecznościowe”. Integrując Yammera do swoich produktów – SharePoint, Office 365, Dynamics czy Skype’a wyglądało to jednak dość nienaturalnie i nie przypominało czegoś, co trafi w potrzeby przedsiębiorstw i miejsc pracy.

W tym samym czasie na popularności zyskiwał komunikator Teams. Przejście firm na tryb zdalny lub hybrydowy w związku z pandemią pomogło platformie zyskać kolejnych zwolenników. Dziś oprogramowanie Microsoftu stało się naturalnym kanałem komunikacji w firmach. Być może bardziej „kameralna” struktura Vivy Engage sprawi, że nowa platforma społecznościowa odniesie mały sukces w przedsiębiorstwach. Czas pokaże.