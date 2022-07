Netflix z reklamami nie będzie miał wszystkich seriali i filmów w bibliotece!

Netflix ma sprytny plan, jak zatrzymać odchodzących z serwisu użytkowników: zaoferuje tańszy abonament z reklamami. Sęk w tym, że biblioteka serwisu może być wtedy niekompletna.

Tańszy abonament – tak, wszystkie seriale – nie

Najwyraźniej, jak śpiewali Stonesi, You can’t always get what you want. Wóz albo przewóz: albo tańszy abonament Netflix, albo wszystkie produkcje w bibliotece. Do tego może dojść, kiedy najbardziej opłacalny plan serwisu streamingowego wejdzie w życie.

Podczas ogłaszania wyników finansowych za drugi kwartał 2022 roku, Ted Sarandos, czyli jeden z dyrektorów generalnych Netfliksa, przyznał, że nadchodząca opcja taniej subskrypcji z reklamami nie będzie obejmować wszystkich licencjonowanych treści w momencie premiery. Będzie brakować zarówno programów i filmów produkcji amerykańskiej, jak i międzynarodowych dystrybutorów. No, chyba że Netfliksowi uda się przekonać zewnętrzne studia do zmiany umowy, na którą pierwotnie się zgodziły.

Czego nie obejrzymy w Netfliksie z reklamami?

Jakie produkcje mogą zniknąć z taniego planu z reklamami? Wall Street Journal ustalił, że Netflix nie zakończył jeszcze renegocjacji swoich umów z Warner Bros., Universal i Sony Pictures Television. Gdyby się one nie powiodły, z nowej opcji subskrypcji zniknęłyby takie produkcje jak Ty, Russian Doll czy Cobra Kai. Ponadto Netflix musi postarać się o nowe umowy dla niektórych starszych seriali, jak na przykład Breaking Bad.

Sarandos jest zdania, że nawet gdyby nowy plan z reklamami ruszył już dziś, to mimo pewnych braków w bibliotece, mógłby on zaoferować zdecydowaną większość uznanych seriali i filmów, dostępnych w pełnopłatnej opcji subskrypcji, z czego użytkownicy na pewno byliby zadowoleni. Jak ostatnio się dowiedzieliśmy, za reklamy na Netfliksie będą odpowiedzialne mechanizmy Microsoftu.

Netflix traci prawie milion subskrybentów

Podczas podsumowania drugiego kwartału 2022 roku Netflix musiał przyznać, że serwis stracił przez trzy miesiące 970000 subskrybentów. Z jednej strony to kiepskie wieści, ale prawda jest taka, że gigant streamingu spodziewał się znacznie gorszych wyników. Poza tym, ogólna kondycja finansowa Netfliksa jest znakomita – platforma ta zarobiła 1,44 miliarda dolarów netto, a prognozy są jeszcze lepsze. Firma podejmuje się nawet kolejnych inwestycji: na przykład ogłoszono przejęcie studia AnimalLogic, czyli twórców takich animacji jak Happy Feet czy LEGO Batman.

Streaming wideo w Polsce w okresie kwiecień-czerwiec 2022 roku (źródło: JustWatch) Streaming wideo w Polsce w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku (źródło: JustWatch)

W Polsce Netflix wciąż jest i zapewne długo pozostanie najmocniejszą platformą VOD, zawłaszczając sobie 35% rynku. Choć w ostatnich miesiącach można zauważyć odpływ subskrybentów z usługi, nadal jest potęgą, której konkurencja nie jest w stanie rzucić rękawicy z nadzieją na zwycięstwo w pojedynku.