Darmowy lot balonem do odebrania w aplikacji FREE NOW!

Zawsze chciałeś odbyć lot balonem, ale jeszcze nie miałeś okazji? Teraz możesz to zrobić dzięki aplikacji FREE NOW. Co więcej, do odebrania jest DARMOWY lot balonem.

Lot balonem po warszawskim niebie

Niedawno dowiedzieliśmy się, że FREE NOW pojawi się w kolejnych pięciu miastach, co z pewnością ucieszyło ich mieszkańców. Natomiast teraz przychodzimy z prawdopodobnie jeszcze bardziej ekscytującą wiadomością.

W dniach 21-23 lipca, w godzinach wieczornych na Błoniach PGE Narodowego, użytkownicy FREE NOW będą mogli odbyć kurs balonem 60 metrów nad ziemią. Jak zapewnia sama firma, będzie to doskonała okazja, aby podziwiać zachód słońca z widokiem na panoramę miasta i przyjrzeć się stolicy z niecodziennej, nowej perspektywy – lotu ptaka.

Oczywiście już sam lot balonem to interesujące przeżycie, więc nie powinno dziwić, że takie usługi często cieszą się wysokim zainteresowaniem. Warto tutaj zaznaczyć, że wysokim zainteresowaniem mimo konieczności zapłacenia za bilet. Natomiast w przypadku akcji przygotowanej przez FREE NOW można zarezerwować bezpłatny lot z poziomu aplikacji.

Już teraz w 170 miastach Europy, oprócz przejazdów z kierowcą, oferujemy wszelkie opcje mikromobilności i carsharing. Naszą misją jest przekonywanie o multimodalnym korzystaniu z transportu, a co za tym idzie – ograniczenie liczby aut prywatnych na ulicach miast. Udostępniamy dziś darmowy lot balonem w Warszawie jako wyraz naszych starań, aby mieszkańcy dostrzegli, jak wiele opcji transportowych oferują ich miasta. Przy okazji chcemy zapewnić naszym użytkownikom nietypową atrakcję, dzięki której mają możliwość podziwiania piękna Warszawy z lotu… FREE NON. Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

Darmowy lot balonem – jako skorzystać ze specjalnej akcji?

W celu skorzystania z opisywanej promocji należy pobrać aplikację FREE NOW (Android lub iOS). W kolejnym kroku, gdy wyświetli się opcja przelotu balonem, musimy tylko wybrać preferowany dzień oraz godzinę lotu. Następnie szczegóły dotyczące kursu, a także dokładnej lokalizacji strefy, zostaną przesłane mailowo do użytkownika.

Jeśli chcesz skorzystać z tej akcji, to należy się pospieszyć. Warto bowiem mieć na uwadze, że liczba miejsc jest ograniczona. Ponadto sam lot zależny jest od warunków pogodowych.