Zaskakujący ruch Samsunga. Jego nowy procesor jest zupełnie inny

W ubiegłym tygodniu Samsung zaprezentował swój topowy procesor Exynos 2600, oparty na procesie technologicznym 2 nm. Jak się okazuje, wcale nie jest to jednak jedyny punkt, dzięki któremu wyróżnia się na tle konkurencyjnych, jak i poprzednich autorskich chipsetów.

Exynos 2600 to chipset inny niż poprzednie

Kilka dni temu oficjalnie zaprezentowany został procesor Exynos 2600 jako pierwszy masowo produkowany chipset oparty na litografii 2 nm. Wiele mówiło się o tym, co ma – to między innymi 10 rdzeni, z których główny oferuje taktowanie o częstotliwości aż 3,8 GHz, jednostka do przetwarzania AI zapewniająca o 113% wyższą wydajność niż w poprzedniej generacji oraz dwa razy wydajniejszy układ graficzny. Okazuje się jednak, że równie interesujące jest to, czego nowy procesor Samsunga nie ma.

Tworząc swój nowy chipset, firma Samsung zastosowała inne podejście niż w przypadku poprzednich modeli. Exynos 2600 nie ma zintegrowanego modemu komórkowego (5G). Nie ma również wbudowanych modułów Wi-Fi, Bluetooth, NFC czy GPS. Cała ta łączność będzie musiała być zatem obsługiwana przez dodatkowe chipy. Prawdopodobnie za 5G odpowiadać będzie modem Shannon 5410, a za Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.1 – S6568.

Brak modemów w chipsecie to rzadko spotykane rozwiązanie

To rzadko spotykane rozwiązanie – Qualcomm i MediaTek w ogóle tak nie robią i Samsung też do tej pory montował wszystkie modemy w obrębie jednego chipsetu. Nie jest jednak czymś absolutnie wyjątkowym, bo oddzielne układy stosuje też na przykład firma Apple w swoich iPhone’ach oraz iPadach.

Jaki jest cel takiego działania? Jedną z potencjalnych korzyści jest zmniejszenie ilości generowania ciepła, a przede wszystkim lepsze jego rozproszenie. Dodatkowo zwiększenie powierzchni poszczególnych procesorów (CPU, GPU i NPU) może przełożyć się na wyższą wydajność każdego z nich, co w połączeniu z procesem technologicznym 2 nm może dać naprawdę dobre rezultaty.

O tym, czy rzeczywiście tak będzie, możemy przekonać się już niebawem. Procesor Exynos 2600 najprawdopodobniej trafi do nadciągających flagowców producenta z Korei Południowej – modeli Samsung Galaxy S26 i Galaxy S26+, których premiery spodziewamy się na początku 2026 roku. Inna sprawa, że do naszej części świata oba urządzenia mogą jednak dotrzeć z innym chipsetem na pokładzie, mianowicie Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ponadto procesor Exynos 2600 ma dostać Samsung Galaxy Z Flip 8.