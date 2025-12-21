Nowy składak Samsunga prawie jak poprzednik. Nie wszystkim się to spodoba

Taki scenariusz raczej nikogo nie zaskoczy i można podejrzewać, że niektórych nie zachwyci. Samsung Galaxy Z Flip 8 raczej bez Snapdragona.

Galaxy Z Flip 7 przyniósł znaczącą zmianę

Jakub w recenzji Samsunga Galaxy Z Flip 7 zwraca uwagę, że w poprzednich latach Flipy bazowały na tych samych układach, co Foldy, czyli dostawaliśmy procesory Snapdragon. Natomiast w „Siódemce” na pokładzie znalazł się Exynos 2500.

Co prawda, w codziennym użytkowaniu Exynos 2500 jak najbardziej się sprawdza. Aplikacje uruchamiają się bardzo szybko, a interfejs systemu przez cały czas sprawnie odpowiada na polecenia. Nie pojawiają się żadne widoczne przycięcia, nawet podczas szybkiego przeskakiwania między aplikacjami, wychodzenia z nich czy przewijania treści.

Czyli przesiadka ze Snapdragona na Exynosa w przypadku Galaxy Z Flip 7 nie była złą decyzją? Zależy kogo spytać. Osoby, które na pierwszym miejscu stawiają wydajność i wyniki w benchmarkach, raczej wolałyby Snapdragona. Ponadto – mimo iż wydajność jest tylko poprawna – nie otrzymujemy w zamian innych atutów, jak przykładowo wzorowa praca pod obciążeniem.

Galaxy Z Flip 7 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Można więc stwierdzić, że Exynos 2500 to dobry procesor, ale jednak Snapdragon byłby lepszym wyborem. Szczególnie w smartfonie, który ma imponować od strony inżynieryjnej. W związku z tym, nie wszyscy będą zachwyceni prawdopodobnymi planami koreańskiego producenta dotyczącymi przyszłorocznego modelu Galaxy Z Flip.

Jaki procesor trafi na pokład Samsunga Galaxy Z Flip 8?

Według doniesień koreańskiego The Bell, Samsung planuje kontynuować politykę z 2025 roku w przypadku nowego Flipa. Oznacza to, że Galaxy Z Flip 8 ma być wyposażony w autorski procesor. Użytkownicy do dyspozycji dostaną niedawno zaprezentowany układ Exynos 2600.

Dla niektórych już teraz oznacza to złą decyzję. Wypada jednak poczekać z opinią do premiery omawianego smartfona lub przynajmniej do pierwszych urządzeń Samsunga, które otrzymają nowy układ. Niewykluczone, że zapewni on możliwości w zupełności wystarczające.

Ciekawe, jak wypadnie w kwestii odprowadzania nadmiaru ciepła. Szczególnie, że będzie miał utrudnione zadanie. Wcześniej mogliśmy bowiem dowiedzieć się, że Samsung Galaxy Z Flip 8 zostanie poddany terapii odchudzającej. Nie powinno też zabraknąć innych zmian, aczkolwiek nie powinniśmy nastawiać się na rewolucję.