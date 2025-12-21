samsung galaxy z flip 7
Samsung Galaxy Z Flip 7 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)
Smartfony

Nowy składak Samsunga prawie jak poprzednik. Nie wszystkim się to spodoba

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Nowy składak Samsunga prawie jak poprzednik. Nie wszystkim się to spodoba

Taki scenariusz raczej nikogo nie zaskoczy i można podejrzewać, że niektórych nie zachwyci. Samsung Galaxy Z Flip 8 raczej bez Snapdragona.

Galaxy Z Flip 7 przyniósł znaczącą zmianę

Jakub w recenzji Samsunga Galaxy Z Flip 7 zwraca uwagę, że w poprzednich latach Flipy bazowały na tych samych układach, co Foldy, czyli dostawaliśmy procesory Snapdragon. Natomiast w „Siódemce” na pokładzie znalazł się Exynos 2500.

Co prawda, w codziennym użytkowaniu Exynos 2500 jak najbardziej się sprawdza. Aplikacje uruchamiają się bardzo szybko, a interfejs systemu przez cały czas sprawnie odpowiada na polecenia. Nie pojawiają się żadne widoczne przycięcia, nawet podczas szybkiego przeskakiwania między aplikacjami, wychodzenia z nich czy przewijania treści.

Czyli przesiadka ze Snapdragona na Exynosa w przypadku Galaxy Z Flip 7 nie była złą decyzją? Zależy kogo spytać. Osoby, które na pierwszym miejscu stawiają wydajność i wyniki w benchmarkach, raczej wolałyby Snapdragona. Ponadto – mimo iż wydajność jest tylko poprawna – nie otrzymujemy w zamian innych atutów, jak przykładowo wzorowa praca pod obciążeniem.

Galaxy Z Flip 7 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Można więc stwierdzić, że Exynos 2500 to dobry procesor, ale jednak Snapdragon byłby lepszym wyborem. Szczególnie w smartfonie, który ma imponować od strony inżynieryjnej. W związku z tym, nie wszyscy będą zachwyceni prawdopodobnymi planami koreańskiego producenta dotyczącymi przyszłorocznego modelu Galaxy Z Flip.

Jaki procesor trafi na pokład Samsunga Galaxy Z Flip 8?

Według doniesień koreańskiego The Bell, Samsung planuje kontynuować politykę z 2025 roku w przypadku nowego Flipa. Oznacza to, że Galaxy Z Flip 8 ma być wyposażony w autorski procesor. Użytkownicy do dyspozycji dostaną niedawno zaprezentowany układ Exynos 2600.

Dla niektórych już teraz oznacza to złą decyzję. Wypada jednak poczekać z opinią do premiery omawianego smartfona lub przynajmniej do pierwszych urządzeń Samsunga, które otrzymają nowy układ. Niewykluczone, że zapewni on możliwości w zupełności wystarczające.

Ciekawe, jak wypadnie w kwestii odprowadzania nadmiaru ciepła. Szczególnie, że będzie miał utrudnione zadanie. Wcześniej mogliśmy bowiem dowiedzieć się, że Samsung Galaxy Z Flip 8 zostanie poddany terapii odchudzającej. Nie powinno też zabraknąć innych zmian, aczkolwiek nie powinniśmy nastawiać się na rewolucję.

Zobacz również

Obserwuj nas