Jaki jest najlepszy oczyszczacz powietrza? Wydajny i skuteczny, a przy tym cichy i oszczędny. Właśnie takie modele znajdziesz w tym zestawieniu. Oto ranking oczyszczaczy powietrza, na który składają się urządzenia z różnych półek cenowych i przystosowane do różnych powierzchni.

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać?

Próba przewietrzenia mieszkania jesienną czy zimową porą szybko kończy się zrodzeniem się w głowie planu zakupu oczyszczacza powietrza. To właśnie w sezonie grzewczym takie urządzenia mają najwięcej do roboty, choć prawda jest taka, że warto korzystać z nich przez cały rok (a u alergików to nierzadko konieczność).

Dobry oczyszczacz powietrza pozwala pozbywać się smogu, kurzu i pyłu, a w przypadku bardziej zaawansowanych modeli także wirusów, bakterii czy nieprzyjemnych zapachów. Niektóre modele dodatkowo oferują funkcję jonizacji (skutecznej w walce z kurzem, zarodnikami pleśni i elektrostatycznością), sterylizacji przy użyciu światła podczerwonego (UV) oraz nawilżania powietrza, dzięki czemu oddycha się nie tylko zdrowiej, ale też przyjemniej.

Poza funkcjonalnością, przy wyborze urządzenia dla siebie należy zwrócić uwagę na jego wydajność, przeznaczenie (czyli maksymalną powierzchnię oczyszczania), głośność działania oraz koszty – tak zakupu, jak i eksploatacji. Tworząc ten ranking starałem się zmieścić w nim urządzenia dostosowane do różnych potrzeb i oto, co z tego wyszło…

Najlepszy oczyszczacz powietrza – ranking 2025/2026:

Ile kosztuje dobry oczyszczacz powietrza? Jakie są koszty użytkowania?

Zakup dobrego oczyszczacza powietrza wiąże się z wydatkiem minimum 500 złotych i to tylko, jeśli nasze wymagania nie są zbyt duże. Zaawansowane, wielofunkcyjne urządzenia, kosztują 1500-3000 złotych, a najbardziej zaawansowane modele są w stanie pochłonąć nawet 5000 złotych lub więcej (ale na tak niszowych produktach nie skupiałem się w tym rankingu).

W niniejszym zestawieniu znajdziesz modele w cenach od 500 do 4000 złotych – zarówno jedno-, jak i wielofunkcyjne.

Warto przy tym zauważyć, że na samym zakupie sprzętu się nie kończy. Trzeba do tego jeszcze doliczyć koszty użytkowania, a więc związane ze zużyciem prądu oraz okresową wymianą filtrów. Aby pomóc Ci w zorientowaniu się w sytuacji, przy poszczególnych modelach podaję przybliżone koszty i tu dwie uwagi:

koszty prądu wyliczone zostały według stawki 80 groszy za 1 kWh – podane dla całodobowej i całorocznej pracy oczyszczacza w trybie automatycznym lub na maksymalnych obrotach,

koszty filtrów wyliczone zostały według aktualnych na grudzień 2025 roku cen i sugerowanych przez producentów okresów eksploatacji.

Warto przy tym zauważyć, że oczyszczacz uruchamiany tylko od czasu do czasu (lub nie przez cały rok) będzie generował niższe zużycie energii, a ostateczne koszty filtrów będą zmieniać się w zależności od tego, z jak dużym poziomem zanieczyszczenia powietrza masz do czynienia w swojej okolicy. No i warto mieć w pamięci, że urządzenia mają już w zestawie filtry, więc koszt ich wymiany dojdzie dopiero później – najczęściej po roku lub dwóch (choć Sharp oferuje filtry o żywotności sięgającej nawet 10 lat).

Gdyby spróbować to uśrednić, można by stwierdzić, że oczyszczacz do mniejszych pomieszczeń (ok. 20-30 metrów kwadratowych) przy całorocznej pracy w trybie automatycznym zużyje prądu za kilkadziesiąt złotych w ciągu roku, a duży oczyszczacz na pełnych obrotach – ponad 400 złotych. Filtry zaś kosztują mniej więcej od 150 do 350 złotych za rok.

Przejdźmy tymczasem do opisu konkretnych modeli. Innymi słowy…

Zaczynamy!

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite – dobry oczyszczacz powietrza do 500 złotych

To, czy warto kupić tani oczyszczacz powietrza, jest kwestią sporną. Taki sprzęt może się sprawdzić, ale wyłącznie w mieszkaniach, gdzie problem ze smogiem i innymi zanieczyszczeniami nie jest aż tak duży i tylko wtedy, gdy mieszkańcy nie zmagają się z alergiami lub innymi problemami zdrowotnymi.

Jeśli te warunki są u Ciebie spełnione, to jaki oczyszczacz powietrza do 500 złotych jest obecnie wart zakupu? Jedną z najlepszych opcji wydaje się Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite, który pomimo niewysokiej ceny jest w stanie efektywnie poprawiać jakość powietrza na obszarze 25-43 metrów kwadratowych, eliminując cząsteczki o wielkości 0,3 mikrometra, pyłki i dym, a także nieprzyjemne zapachy, opary kuchenne i formaldehyd.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite (źródło: Xiaomi)

Firma Xiaomi – jak to Xiaomi! – postarała się również o to, by oczyszczaczem dało się sterować z poziomu smartfona, także głosowo. Po stronie plusów tego modelu należy również zapisać stosunkowo niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz całkiem ciche działanie (w trybie nocnym generuje hałas na poziomie jedynie 33,4 dB). Najbardziej brakuje zaś dodatkowych funkcji uzdatniania powietrza, takich jak nawilżanie czy jonizacja.

Najważniejsze cechy oczyszczacza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite:

wydajność oczyszczania: do 360 m 3 /h,

/h, sugerowana powierzchnia: 25-43 m 2 ,

, filtry: wstępny, HEPA H13, węglowy,

funkcja nawilżania: nie,

funkcja jonizacji: nie,

wskaźnik jakości powietrza: tak,

głośność pracy: 33-61 dB,

wymiary: 240×240×533,5 mm,

przybliżone roczne koszty utrzymania: 159-318 złotych (filtry) + 78-234 złote (prąd),

cena i dostępność:

Vestfrost VP-A1S70WH – najlepszy oczyszczacz powietrza do 1000 złotych

Kosztujący niespełna 700 złotych model Vestfrost VP-A1S70WH to bardzo dobry oczyszczacz powietrza, który potrafi zawstydzić wiele droższych urządzeń. Cechuje go bardzo wysoka wydajność, sięgająca aż 620 metrów sześciennych na godzinę. To dość, by skuteczne oczyścić powietrze na 50 metrach kwadratowych, a nawet większej powierzchni.

Wykorzystuje 3-stopniowy system filtracji wspomagany przez technologię ultrafioletową (UV-C LED), która eliminuje bakterie i wirusy. Nie brakuje też jonizacji redukującej osadzanie się kurzu i nadmierną elektrostatyczność. Wszystko to razem sprawia, że z powietrza szybko znikają nawet tak drobne cząsteczki jak 0,01 mikrometra. I choć na pełnych obrotach potrafi hałasować, to w trybie nocnym głośność schodzi do poziomu zaledwie 17 dB, dzięki czemu jest to także bardzo dobry oczyszczacz powietrza do sypialni.

Vestfrost VP-A1S70WH (źródło: Vestfrost)

To, co może najbardziej niepokoić w przypadku tego modelu, to wysokie koszty użytkowania, związane zarówno z dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, jak i relatywnie drogimi filtrami. Dużo jednak zależy od tego, jak intensywnie będzie wykorzystywane to urządzenie w rzeczywistości.

Najważniejsze cechy oczyszczacza Vestfrost VP-A1S70WH:

wydajność oczyszczania: do 620 m 3 /h,

/h, sugerowana powierzchnia: 50-80 m 2 ,

, filtry: wstępny, HEPA H13, węglowy,

funkcja nawilżania: nie,

funkcja jonizacji: tak,

wskaźnik jakości powietrza: tak,

głośność pracy: 17-56 dB,

wymiary: 370×370×666 mm,

przybliżone roczne koszty utrzymania: 239-359 złotych (filtry) + 135-406 złotych (prąd),

cena i dostępność:

Klarta Stor 3 – świetny i całkiem tani oczyszczacz powietrza z jonizatorem

Kolejną propozycją w zestawieniu jest Klarta Stor 3 – jeden z najnowszych oczyszczaczy powietrza w katalogu polskiego producenta i bezpośredni następca uznanego modelu Stor 2. Zapewnia wysoką wydajność i skuteczną eliminację zanieczyszczeń, dzięki 3-stopniowej filtracji i plazmowemu jonizatorowi. Efektywnie wykrywa pyły i od razu przechodzi do ich redukowania – odpowiada za to tryb automatyczny.

Urządzenie jest przystosowane do pomieszczeń o powierzchni nawet 80 metrów kwadratowych. Może działać całodobowo albo też przez określony czas (1, 2, 4 lub 8 godzin), w trybie automatycznym lub ręcznym. W zależności ustawień pobiera między 5 a 70 W i generuje hałas od 24 do 64 dB. Do sterowania można także wykorzystać aplikację na telefon, a dopełnieniem całości jest estetyczna konstrukcja z praktycznym wyświetlaczem na froncie.

Klarta Stor 3 (źródło: Klarta)

To, co jeszcze wyróżnia ten model, to stosunkowo niskie koszty użytkowania, szczególnie jeśli chodzi o filtry (choć za prąd też nie zapłacisz aż tak dużo, jeśli tylko oczyszczacz nie będzie działać cały czas na najwyższych obrotach).

Najważniejsze cechy oczyszczacza Klarta Stor 3:

wydajność oczyszczania: do 600 m 3 /h,

/h, sugerowana powierzchnia: 20-80 m 2 ,

, filtry: wstępny, HEPA H13, węglowy,

funkcja nawilżania: nie,

funkcja jonizacji: tak,

wskaźnik jakości powietrza: tak,

głośność pracy: 24-64 dB,

wymiary: 500×300×745 mm,

przybliżone roczne koszty utrzymania: 115-187 złotych (filtry) + 163-488 złotych (prąd),

cena i dostępność:

Vestfrost VP-E2S40WH – dobry oczyszczacz powietrza z nawilżaczem

Vestfrost VP-E2S40WH to godne polecenia i zarazem kompleksowe rozwiązanie do poprawy jakości powietrza w mieszkaniu. Nie tylko oczyszcza je przy użyciu 3-stopniowego systemu filtracji, ale też jonizuje i sterylizuje światłem podczerwonym, a do tego – jako pierwszy model w tym zestawieniu – nawilża w sposób ewaporacyjny (czyli poprzez parowanie).

Potrafi skutecznie eliminować zanieczyszczenia, bakterie, wirusy i nieprzyjemne zapachy, a równocześnie dba o to, by oddychało się przyjemnie i zdrowo. W dodatku dzięki czujnikom jest w stanie zupełnie samodzielnie dostosowywać swoje parametry i sprawiać, że powietrze w mieszkaniu zawsze jest takie, jak być powinno. Równocześnie możesz też mieć wszystko pod kontrolą – służy do tego aplikacja na telefon.

Vestfrost VP-E2S40WH (źródło: Vestfrost)

Nic złego nie można także powiedzieć na temat estetyki produktu – oczyszczacz prezentuje się nowocześnie i bez trudu powinien wkomponować się w wystrój typowego polskiego mieszkania.

Najważniejsze cechy oczyszczacza Vestfrost VP-E2S40WH:

wydajność oczyszczania: do 300 m 3 /h,

/h, sugerowana powierzchnia: 20-40 m 2 ,

, filtry: wstępny, HEPA H13, węglowy, nawilżający,

funkcja nawilżania: tak,

funkcja jonizacji: tak,

wskaźnik jakości powietrza: tak,

głośność pracy: 17-49 dB,

wymiary: 250×250×588 mm,

przybliżone roczne koszty utrzymania: 318-379 złotych (filtry) + 151-455 złote (prąd),

cena i dostępność:

Philips AMF870/15 Air Performer – oczyszczacz, wentylator i grzejnik w jednym

Oczyszczacz powietrza Philips AMF870/15 Air Performer dobrze sprawdza się w swojej roli, ale na swojej półce cenowej ma też poważnych rywali (jak chociażby Sharp FP-J80EU czy Vestfrost VP-E2S60WH). To jednak on trafił do rankingu i zawdzięcza to swoim dodatkowym możliwościom. Poza eliminowaniem zanieczyszczeń z powietrza, oferuje bowiem także funkcje wentylatora i grzejnika.

Urządzenie zostało wyposażone w wysokiej klasy czujniki zanieczyszczeń, których wskazania stanowią bazę dla automatycznego trybu oczyszczania. Zaawansowany system filtracji skutecznie pozbywa się pyłów, smogu, wirusów, bakterii, alergenów czy nieprzyjemnych zapachów, dzięki czemu Ty możesz zawsze oddychać czystym powietrzem.

Philips AMF870/15 Air Performer (źródło: Media Expert)

Ten model dba też jednak o to, by w pokoju panowała odpowiednia temperatura – w zależności od potrzeb może uruchamiać wentylator (na jednym z 10 poziomów prędkości) albo grzejnik. Bezłopatkowa konstrukcja jest wydajna i bezpieczna, a sterowanie – dziecinnie proste.

Najważniejsze cechy oczyszczacza Philips AMF870/15 Air Performer:

wydajność oczyszczania: do 270 m 3 /h,

/h, sugerowana powierzchnia: 16-32 m 2 ,

, filtry: wstępny, HEPA H13, węglowy,

funkcja nawilżania: nie,

funkcja jonizacji: nie,

wskaźnik jakości powietrza: tak,

głośność pracy: 19-46 dB,

wymiary: 325×325×1064 mm,

przybliżone roczne koszty utrzymania: 290 złotych (filtry) + 93-280 złotych (prąd),

cena i dostępność:

Sharp KI-N52EU-L – najlepszy oczyszczacz powietrza do 3000 złotych

Oczyszczacze powietrza firmy Sharp należą do najpopularniejszych na rynku i absolutnie nie jest to dzieło przypadku. Japoński producent może pochwalić się obszernym katalogiem tego typu urządzeń, w którym właściwie nie ma słabego punktu. Wybierając sprzęt z jego logo możesz mieć praktycznie pewność, że się nie zawiedziesz (oczywiście, o ile tylko dopasujesz model do własnych potrzeb).

Dlatego właśnie polecić mógłbym którekolwiek urządzenie, ale postawiłem konkretnie na oczyszczacz Sharp KI-N52EU-L, który – w mojej opinii – stanowi najlepszy wybór w kategorii do 3000 złotych. Oferuje skuteczne oczyszczanie powietrza, wykorzystuje wielokrotnie nagradzaną technologię jonizacji Plasmacluster, no i dodatkowo jeszcze dba o odpowiedni poziom wilgotności. Sprawnie działający tryb automatyczny oraz wygodne sterowanie poprzez aplikację na telefon to kolejne atuty.

Sharp KI-N52EU-L (źródło: RTV Euro AGD)

Pomimo swojej skuteczności, model ten charakteryzuje się cichym działaniem i wysokim poziomem energooszczędności. Krótko mówiąc: koszty jego użytkowania są dość niskie, więc nieco większy koszt zakupu szybko zostanie zrównoważony. Świetną sprawą jest też to, że filtry wystarczy wymieniać raz na dekadę (jedynie moduły jonizatora wymagają częstszej wymiany)!

Najważniejsze cechy oczyszczacza Sharp KI-N52EU-L:

wydajność oczyszczania: do 306 m 3 /h,

/h, sugerowana powierzchnia: 20-38 m 2 ,

, filtry: wstępny, HEPA H13, węglowy, nawilżający,

funkcja nawilżania: tak,

funkcja jonizacji: tak,

wskaźnik jakości powietrza: tak,

głośność pracy: 17-51 dB,

wymiary: 384×230×619 mm,

przybliżone roczne koszty utrzymania: 219-339 złotych (filtry) + 119-357 złotych (prąd),

cena i dostępność:

Sharp UA-KCP100E-W – dobry oczyszczacz powietrza do dużych powierzchni

Zestawienie wieńczy jeszcze jeden model tego producenta, mianowicie Sharp UA-KCP100E-W, który może być idealnym wyborem do pomieszczeń o większej powierzchni lub wysokości. Przepływ powietrza na poziomie 600 m3/h w połączeniu z dobrze przemyślanym wywiewem (ustawionym pod kątem 20 stopni) sprawia, że nawet w 75-metrowych pokojach można cieszyć się czystym, zdrowym i odpowiednio nawilżonym powietrzem.

Bo właśnie – to kolejne w tym rankingu urządzenie, które oferuje kompletną funkcjonalność z zakresu uzdatniania powietrza. Mimo to cechuje się stosunkowo cichym i energooszczędnym działaniem, co dobrze świadczy o jego klasie.

Sharp UA-KCP100E-W (źródło: Sharp)

Przy tym wszystkim oczyszczacz powietrza marki Sharp bardzo dobrze się prezentuje i zapewnia intuicyjną obsługę z poziomu aplikacji na telefon. Konstrukcja na kółkach umożliwia w dodatku wygodny transport urządzenia między pomieszczeniami. Krótko mówiąc: jest to kawał świetnego sprzętu, którym naprawdę trudno byłoby się rozczarować.

Najważniejsze cechy oczyszczacza Sharp UA-KCP100E-W:

cena i dostępność:

wydajność oczyszczania: do 600 m 3 /h,

/h, sugerowana powierzchnia: 40-75 m 2 ,

, filtry: wstępny, HEPA H13, węglowy, nawilżający,

funkcja nawilżania: tak,

funkcja jonizacji: tak,

wskaźnik jakości powietrza: tak,

głośność pracy: 21-53 dB,

wymiary: 402×315×727 mm,

przybliżone roczne koszty utrzymania: 191-211 złotych (filtry) + 185-554 złotych (prąd),

W tym miejscu ranking dobiega końca, ale chciałbym jedną kwestię podkreślić. Są bowiem producenci, którzy nie schodzą poniżej pewnego poziomu i choć w zestawieniu znalazły się te, a nie inne modele, to tak naprawdę wybierając którekolwiek urządzenie z oferty firm Sharp, Philips czy Vestfrost powyżej 1500 złotych trudno się zawieść.