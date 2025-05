Oto Bluetooth 6.1. Poprawi bezpieczeństwo i nie tylko

Specyfikacja Bluetooth zmienia się znacznie częściej, niż mogłoby się wydawać. Teraz oficjalnie zadebiutowała wersja Bluetooth 6.1, która nie tylko poprawia bezpieczeństwo i wydajność energetyczną, ale także wprowadza zmiany, które docenią użytkownicy smartfonów, komputerów i innych akcesoriów. To jedna z najważniejszych aktualizacji w ostatnich latach, a jej wdrażanie rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Bluetooth 6.1 to większa prywatność i lepsza wydajność baterii

Bluetooth SIG, czyli organizacja odpowiedzialna za rozwój standardu Bluetooth, ogłosiła oficjalnie Bluetooth Core Specification 6.1. Nowa wersja wprowadza przede wszystkim funkcję Randomized RPA Updates, czyli technologię, która znacząco podnosi poziom prywatności użytkowników. W praktyce polega ona na tym, że urządzenia Bluetooth będą częściej i losowo zmieniać swój adres identyfikacyjny, co utrudni śledzenie aktywności użytkownika przez osoby trzecie.

Do tej pory urządzenia Bluetooth, takie jak słuchawki, klawiatury czy lokalizatory, mogły być łatwo identyfikowane przez aplikacje i urządzenia zewnętrzne, ponieważ ich adresy zmieniały się w przewidywalnych odstępach czasu. Bluetooth 6.1 rozwiązuje ten problem, dzięki czemu korzystanie z bezprzewodowych akcesoriów będzie znacznie bezpieczniejsze, zwłaszcza w przestrzeni publicznej.

Co równie ważne, nowa funkcja nie wpływa negatywnie na zużycie energii. Wręcz przeciwnie, organizacja w swoim komunikacie deklaruje, że zarządzanie zmianą adresu zostało przeniesione do kontrolera Bluetooth, co zmniejsza obciążenie głównego procesora i przyczynia się do poprawy wydajności baterii.

Apple skorzysta z nowego Bluetooth jako jedno z pierwszych

Według informacji opublikowanych przez MacRumors, Apple planuje szybko wdrożyć Bluetooth 6.1 w swoich urządzeniach. Ma pojawić się on już w serii iPhone 17. Użytkownicy mogą spodziewać się poprawy prywatności i wydłużenia czasu pracy akcesoriów bez konieczności ich częstego ładowania. Dotyczy to zwłaszcza produktów takich jak najnowsze AirPods 4, Apple Watch Series 10 czy lokalizatory AirTag, które stale korzystają z technologii Bluetooth.

Nowa specyfikacja wprowadza również ulepszenia w zakresie lokalizacji urządzeń, co w przyszłości może przełożyć się na jeszcze dokładniejsze systemy śledzenia i namierzania lokalizatorów. Choć szczegóły tych zmian nie zostały jeszcze szerzej opisane, Bluetooth SIG zapowiada dalsze usprawnienia w kolejnych półrocznych aktualizacjach.

Na razie nie podano jeszcze konkretnej daty, kiedy Bluetooth 6.1 trafi do pierwszych urządzeń konsumenckich, ale dzięki nowemu, półrocznemu cyklowi aktualizacji, wdrożenie ma nastąpić znacznie szybciej niż w poprzednich latach.