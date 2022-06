Play z partnerem dostarczą internet światłowodowy do 6 mln polskich gospodarstw domowych

Operator sieci Play wspólnie z firmą InfraVia Capital Partners szykują sporą inwestycję na polskim rynku. Już niedługo dzięki ich połączonym siłom dostęp do szybkiego internetu światłowodowego ma zyskać nawet 6 mln gospodarstw domowych w naszym kraju. Sieć dostępna będzie w modelu otwartym, co pozwoli na korzystanie z niej przez wszystkich operatorów krajowych.

InfraVia Capital Partners to firma specjalizująca się w inwestycjach infrastrukturalnych oraz tych z sektoru nowoczesnych technologii. 19 czerwca 2022 roku zostało podpisane porozumienie, na mocy którego inwestor wspólnie z firmą Play zadba o rozbudowanie rynku internetu światłowodowego w Polsce. Zgodnie z założeniami umowy, firmy te mają do powyższego celu wykorzystać zarówno istniejącą infrastrukturę, jak i nowopowstałą. Najciekawszą jest jednak zapowiedź, iż usługa ma dotrzeć do aż 6 milionów polskich gospodarstw domowych.

źródło: Blog Play

Play wyznacza nowy standard?

Dotychczasowe ustalenia pomiędzy dwoma podmiotami zakładają m.in. nabycie przez InfraVia Capital Partners 50% udziałów w FibreForce za kwotę 1,775 mld złotych – to spółka zależna grupy Play, do której operator planuje przenieść swoją infrastrukturę szerokopasmową UPC Polska (HFC i FTTx), która zasięgiem obejmuje ponad 3,7 mln gospodarstw domowych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy rozwijać naszą współpracę z Grupą iliad dzięki wspólnemu przedsięwzięciu z Grupą Play. Umożliwi nam to zbudowanie kluczowego aktywa w tym rozwijającym się sektorze wspólnie z wiodącym partnerem na polskim rynku. Vincent Levita, prezes i założyciel InfraVia

To jednak nie koniec, ponieważ FibreForce ma w planach budowę kolejnych 2 mln przyłączy światłowodowych. Ostatecznie firma InfraVia Capital Partners udostępni sieciową infrastrukturę innym operatorom telekomunikacyjnym w (jak czytamy w informacji prasowej) otwartym i niedyskryminującym modelu dostępu. Wszystko po to, aby jak najwięcej konsumentów mogło korzystać z dostępu do internetu światłowodowego.

Jak o nowym partnerstwie wypowiada się przedstawiciel Play i UPC? Głównym celem całego przedsięwzięcia jest nowy standard, którego wyznaczanie zdecydowanie stanowi domenę liderów rynku.