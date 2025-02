Nowa marka smartfonów w ofercie Plusa. Co i za ile?

Plus wydłużył listę producentów, których smartfony są dostępne w jego ofercie. Pojawiła się na niej fińska marka HMD. Na razie klienci nie mają dużego wyboru, gdyż w katalogu zadebiutował tylko jeden model i w tylko jednej konfiguracji. Za to w trzech kolorach.

Pierwszy smartfon HMD w Plusie. To HMD Skyline 5G

Pierwszy smartfon fińskiego producenta w Plusie to HMD Skyline 5G, który zadebiutował w Polsce latem 2024 roku. Najbardziej charakterystyczną cechą tego modelu jest design nawiązujący do rodziny Lumia.

Wśród jego atutów znajdują się też: 6,55-calowy wyświetlacz pOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz i niezły zestaw aparatów, tworzony przez główny sensor 108 Mpix z OIS, ultraszerokie oczko 13 Mpix oraz teleobiektyw 50 Mpix z 4-krotnym zoomem. Dodatkowo jest jeszcze obsługujący szybkie ładowanie z mocą 33 W akumulator, który można samodzielnie wymienić, nie tracąc gwarancji. Tak konkretnie przedstawia się jego specyfikacja:

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2,

wyświetlacz: 6,55 cala, pOLED, Full HD+, do 144 Hz, jasność do 1000 nitów, szkło Gorilla Glass 3,

aparaty z tyłu: 108 Mpix z OIS (główny), 13 Mpix (ultraszeroki), 50 Mpix (teleobiektyw),

aparat z przodu: 50 Mpix z AF,

akumulator: 4600 mAh, ładowanie do 33 W, ładowanie bezprzewodowe do 15 W (Qi2),

łączność: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C, mini jack,

system operacyjny: Android 14 (plus 2 planowane aktualizacje),

głośniki: stereo,

wymiary: 159,84×75,66×8,9 mm,

waga: 209,5 g.

HMD Skyline (fot. HMD)

W Plusie smartfon HMD Skyline 5G jest dostępny w konfiguracji z 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci masowej. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne: czarny, niebieski i różowy. Cena wynosi 2699 złotych, a zakup można rozłożyć na raty 0% – wówczas 249 złotych zapłacicie od razu i zostanie Wam 12 rat po nieco ponad 204 złote.

Zielony operator przygotował także promocję, w ramach której do smartfona dołączany jest prezent w postaci licencjonowanego plecaka FC Barcelona.

Smartfon HMD Skyline z plecakiem FC Barcelona w Plusie (źródło: Polkomtel)

A ile HMD Skyline 5G kosztuje w innych sklepach?

Plus to pierwszy (i jedyny) operator w Polsce, oferujący smartfon HMD Skyline. Czy proponowana przez niego cena jest atrakcyjna? Cóż, sprowadza się to przede wszystkim do odpowiedzi na pytanie, czy warto tyle zapłacić za taką specyfikację.

Sama cena jest bowiem taka sama jak w innych sklepach prowadzących oficjalną dystrybucję tego smartfona. Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD czy x-kom – wszędzie trzeba zapłacić 2699 złotych.

Wyjątek stanowi różowy wariant kolorystyczny, który w Plusie również kosztuje 2699 złotych, ale już sklepy Media Expert czy RTV Euro AGD sprzedają go obecnie za wyraźnie mniejsze pieniądze – odpowiednio: 2399 i 2212 złotych.