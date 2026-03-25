Podatek cyfrowy w Polsce coraz bardziej realny. Kto go będzie musiał zapłacić?

Podatek cyfrowy jest forsowany przez ministra cyfryzacji, Krzysztofa Gawkowskiego, od ponad roku. Jego wprowadzenie jest coraz bardziej realne, ponieważ projekt ustawy o podatku od usług cyfrowych został wpisany do wykazu prac rządu. Kto go będzie musiał zapłacić?

Podatek cyfrowy w Polsce coraz bardziej realny

Podatek cyfrowy to pomysł, który Krzysztof Gawkowski ogłosił już w marcu 2025 roku. Spotkał się on z ostrą krytyką ze strony przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, ponieważ to właśnie amerykańscy giganci technologiczni musieliby go zapłacić, aczkolwiek nie tylko, gdyż podatek cyfrowy miałby objąć również chińskie platformy zakupowe.

Krzysztof Gawkowski poinformował, że projekt ustawy o podatku od usług cyfrowych został wpisany do wykazu prac rządu. To kolejny krok do jego wprowadzenia w Polsce, jednak wciąż nie jest to pewne, ponieważ przed nim jeszcze wiele etapów i „przystanków”.

Kto zapłaci podatek cyfrowy w Polsce, a kto nie będzie musiał go płacić?

Projekt ustawy o podatku od usług cyfrowych zakłada, że podatek cyfrowy wyniesie maksymalnie 3% liczone od kwoty przychodów z wybranych usług cyfrowych w Polsce. Miałby on obejmować m.in. reklamy online, platformy łączące użytkowników i handel danymi.

Podatek cyfrowy musieliby płacić „najwięksi gracze”, tj. firmy, których globalne przychody wyniosły więcej niż 1 miliard dolarów, a w Polsce powyżej 25 milionów złotych. Równocześnie podatek cyfrowy byłby obniżony o zapłacony CIT, co w praktyce powinno uchronić przed nim polskie przedsiębiorstwa.

Ponadto projekt ustawy o podatku od usług cyfrowych zakłada, że podatek cyfrowy nie obejmie sprzedaży własnych produktów online, usług finansowych ani mediów publikujących treści. Krzysztof Gawkowski uważa, że podatek cyfrowy zapewni przede wszystkim korzyści dla polskich firm i większe wpływy do budżetu oraz więcej pieniędzy na rozwój technologii i cyfryzację w Polsce. Mowa tu o „miliardach złotych”.

Podatek cyfrowy w Polsce ma przynieść sprawiedliwość, ponieważ – jak zauważa minister cyfryzacji – globalne korporacje często płacą mniejsze podatki niż lokalne firmy w kraju nad Wisłą. Jego zdaniem w końcu przyszedł czas, aby wielkie Big Techy płaciły równe podatki.