Huawei Nova 8i z procesorem Qualcomm Snapdragon zmierza na rynek. Ma być podobna do Mate 30 Pro

Gdyby nie nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje, prawdopodobnie w tym momencie bylibyśmy już znudzeni ilością smartfonów, wprowadzonych na rynek przez Huawei. W obecnej sytuacji czekamy jednak na nie z niecierpliwością, a kolejnym może być wyjątkowo intrygująca Huawei Nova 8i, która właśnie pojawiła się na horyzoncie.

Huawei Nova 8i nadchodzi. Będzie podobna do Mate 30 Pro

Huawei już w listopadzie 2020 roku uzyskał zgodę na kupowanie procesorów od Qualcomma, pod warunkiem, że nie zapewniają one dostępu do technologii 5G. Producent przez długi czas nie chciał korzystać z tej możliwości, ale wygląda na to, że nie ma innego wyboru. Układy amerykańskiego giganta znalazły się już na pokładzie nowych tabletów z serii MatePad, a wkrótce zagoszczą też w nowych smartfonach.

Reklama

Jednym z nich będzie Huawei Nova 8i, która została oficjalnie zapowiedziana przez producenta. Model ten zostanie wyposażony w średniopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 662. Co ciekawe, niewiele wcześniej pojawiły się nieoficjalne doniesienia o innym smartfonie, który rzekomo otrzyma układ Qualcomm Snapdragon 480 z modemem 5G. Czyżby zatem Huawei udało się rozszerzyć licencję? Niestety, nie udało nam się tego potwierdzić u źródła, zatem czekamy na oficjalny komunikat chińskiego giganta.

Huawei Mate 30 Pro (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Wróćmy zatem do Huawei Nova 8i, bo on jest tu głównym bohaterem. I to bardzo intrygującym, nie tylko z uwagi na zastosowanie procesora Qualcomm Snapdragon, ale również dlatego, że ma czerpać inspirację z designu ex-flagowego Huawei Mate 30 Pro, czyli pierwszego smartfona bez Google Mobile Services.

Według informacji, przekazywanych przez serwis Playfuldroid!, Huawei Nova 8i otrzyma obudowę o zakrzywionych krawędziach (4D), na której pojawi się okrągła wyspa z czterema aparatami, podobna do tej we wspomnianym już Mate 30 Pro. Co ciekawe, nie będzie to pierwszy taki przypadek, ponieważ podobny zabieg zastosowano także w modelach Huawei Enjoy 20 Plus i Huawei Y9a.

Huawei Y9a (źródło: Huawei)

Konfiguracja aparatów w Huawei Nova 8i nie będzie jednak flagowca, tylko typowo średniopółkowa. Na tyle tego smartfona znajdzie się główny aparat o rozdzielczości 64 Mpix z przysłoną f/1.9 oraz ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.4), a do tego też 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi.

Huawei Nova 8i może natomiast zachwycić wyświetlaczem, ponieważ zostanie wyposażony w panel LCD o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który zapewni pokrycie palety barw DCI-P3, a do tego będzie zajmował aż 94,7% powierzchni panelu przedniego. Ekran ma również oferować drugą generację „wzmocnionej sprzętowo” ochrony przez nadmierną emisją światła niebieskiego. Ponadto w jego rogu znajdzie się owalny otwór na aparat(y?) do rozmów wideo i selfie.

Oprócz powyższego, specyfikacja Huawei Nova 8i ma obejmować też akumulator o pojemności 4300 mAh z obsługą superszybkiego ładowania przewodowego o mocy 66 W, które pozwoli naładować baterię do 100% w zaledwie 38 minut. Smartfon po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu Android 10 z EMUI 11, ale w przyszłości ma otrzymać aktualizację do HarmonyOS.

Data premiery Huawei Nova 8i nie jest jeszcze znana. Huawei zapowiedział, że trafi ona do krajów w południowo-wschodniej Azji, w tym do Malezji i na Filipiny. Niewykluczone jednak, że później przywędruje też do Europy pod zmienioną nazwą, bowiem nie byłoby to niczym nowym.