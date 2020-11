Huawei co prawda może zamawiać procesory u Qualcomma, ale... na razie tego nie robi

Qualcomm niedawno uzyskał licencję na dostarczanie procesorów mobilnych dla Huawei. Chiński producent elektroniki nie rzucił się jednak na Snapdragony – z kilku powodów.

Qualcomm może współpracować z Huawei

Taką informację potwierdził sam Qualcomm ponad tydzień temu. Oznacza to, że aktualnie nie ma przeszkód, by Huawei zamawiało procesory Snapdragon do swoich nowych smartfonów. Powinno to zwiększyć nieco przepływ podzespołów do fabryk chińskiego producenta, ale nie będzie miał on charakteru masowego. Dlaczego? Z kilku powodów.

Snapdragon 750 5G – nie dla Huawei

Co prawda Qualcomm dostał zgodę na dostarczanie chipów dla Huawei, ale koncesja najwyraźniej obejmuje jedynie procesory bez modemu 5G. To niespecjalnie współgra z ogólnym kierunkiem rozwoju branży mobilnej – obecnie zdecydowana większość nowych telefonów wyposażana jest w chipset ze zintegrowanym modemem 5G. Nowe urządzenia 4G przeznaczane są głównie na rynki, gdzie sieci 5G są jeszcze w powijakach. Nic dziwnego, że Huawei nie zaczął składać masowych zamówień na Snapdragony.

„Skoro Qualcomm jest dostępny, skorzystamy z tej opcji”

Zhang Pingan, szef rozwiązań chmurowych Huawei, powiedział, że firma bacznie przygląda się sytuacji i podejmie bliższą współpracę z Qualcommem, kiedy tylko będzie to możliwe. Według jednego z dostawców podzespołów dla Huawei, obecnie zamówienia na telefony z 4G są niewielkie, choć zapotrzebowanie na nie rośnie. Nie ma jednak szans, żeby firma oparła na nich swoją strategię rozwoju.

Ach, te czasy, kiedy Kiriny można było produkować bez żadnych problemów…

Huawei ma więc kilka alternatyw, jeśli chodzi o produkcję smartfonów z 4G, ale nie są one pierwszym zmartwieniem tego producenta. Ponieważ ograniczenia handlowe nałożone przez USA wpływają na obraz współpracy z tajwańskim wytwórcą procesorów TSMC, Huawei nie może tworzyć nowych zleceń na chipy HiSilicon Kirin – a to przecież one były przez ostatnie lata najważniejszymi układami stosowanymi w smartfonach Huawei i Honor.

Wydaje się więc, że choć Qualcomm rzucił Huawei niewielkie koło ratunkowe w postaci wsparcia w produkcji procesorów 4G, to chińskiemu gigantowi przydałby się cały statek holowniczy.