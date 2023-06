Nokia G42 to smartfon, który naprawisz przy własnym biurku

Wśród osób poszukujących idealnego smartfona dla siebie na rynku nowych urządzeń, z pewnością są tacy, którym zależy na tym, aby sprzęt był jak najłatwiejszy w naprawie. Jeżeli topowa specyfikacja nie jest dla Was priorytetem – do sprzedaży trafiła właśnie Nokia G42 5G, która może spełnić Wasze oczekiwania.

Nokia G42 5G – specyfikacja

Żeby nie było wątpliwości, G42 5G to budżetowiec pełną gębą. Na froncie urządzenia za wyświetlanie obrazu odpowiada 6,56 calowy panel IPS o rozdzielczości HD+. We wnętrzu znalazło się miejsce dla układu mobilnego Snapdragon 480+ 5G.

Przynależność do serii 4 i dopisek świadczą o tym, że mamy do czynienia z chipsetem dla urządzeń z niższej półki, choć nie przeszkadza to Qualcommowi w oferowaniu łączności 5G na pokładzie. W Polsce będzie dostępna wyłącznie konfiguracja z 6 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane.

Co się tyczy aparatów, firma postawiła na niezbędne minimum w postaci przedniej kamerki 8 Mpix, głównego oczka z sensorem 50 Mpix oraz aparatu makro i czujnika głębi o rozdzielczości 2 Mpix.

Nokia chwali się, że akumulator w G42 5G o pojemności 5000 mAh i maksymalnej mocy ładowania 20 W jest w stanie wytrzymać do trzech dni bez kontaktu z ładowarką i zachowa 80% swojej pojemności po 800 pełnych cyklach ładowania. Oprócz tego możemy liczyć na Bluetooth w standardzie 5.1, przechwytywanie dźwięku za pomocą technologii OZO 3D czy obsługę dual SIM.

Model G42 5G. (Źródło: Nokia)

Smartfon łatwy w naprawie

Smartfon wchodzi na rynek z Androidem 13 na pokładzie. Producent obiecuje co najmniej dwie aktualizację systemu operacyjnego i trzy lata comiesięcznych łatek bezpieczeństwa. Dla majsterkowiczów najważniejszy jest jednak fakt że Nokię G42 5G opracowano zgodnie ze systemem QuickFix, który umożliwia wymianę pękniętego ekranu, wygiętego portu ładowania czy zużytej baterii bez wizyty w profesjonalnym serwisie.

Ponadto producent nawiązując współpracę z iFixit udostępnił poradniki dot. naprawy urządzenia oraz zapewni w przyszłości dostęp do części zamiennych. Na podobny krok od lat decyduje się Fairphone ze swoimi urządzeniami. Nawet jeżeli mamy tu do czynienia ze sprzętami, które nie oferują topowych podzespołów, to i tak ułatwienie nabywcom napraw to postawa godna pochwały.

Nokia G42 5G trafi do sprzedaży w Polsce 24 lipca 2023 roku w cenie 1199 złotych za konfigurację 6 GB + 128 GB. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne: fioletowy oraz szary.

Na start dostępna będzie specjalna promocja, w ramach której do każdej zakupionego urządzenia producent dorzuca słuchawki Nokia TWS-731 o wartości ~250 złotych.