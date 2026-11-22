Użytkownicy zegarków Garmina, którzy są właścicielami psów, najpewniej ucieszą się z najnowszego rozwiązania. Ich czworonożni przyjaciele zyskali własny profil w Garmin Connect.

Aktywności z psami w aplikacji i zegarkach Garmina

Garmin rozpoczął udostępnianie aktualizacji, która dodaje aktywności z psami. Nowość wprowadzana jest w wybranych modelach zegarków, a także w aplikacji i usłudze Garmin Connect.

Rozwiązanie pozwala na stworzenie profilu dla psa – Ustawienia, następnie Profil i prywatność i w kolejnym kroku Psy. Można dodać jego zdjęcie, a także zestaw podstawowych informacji – nazwa, rasa, data urodzenia, waga czy płeć. Następnie pies (lub psy, bowiem można utworzyć kilka profilów) może być dodany do aktywności, które będą uwzględniane w jego profilu.

Profil psa w Garmin Connect składa się z łącznego czasu aktywności, całkowitego dystansu i licznika wszystkich wykonanych aktywności. Można też przeglądać listę aktywności, do których wcześniej dodaliśmy psa.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Wypada odnotować, że dostępna jest jeszcze opcja dodania psa do starszych aktywności – tych, które zostały wykonane przed udostępnieniem nowej funkcji. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby w ten sposób zrobić podsumowanie wszystkich spacerów z 2025 roku.

W celu dodania psa należy przejść do wybranej aktywności, a następnie wybrać opcję edycji. W kolejnym kroku musimy poszukać pozycji Pokaż więcej danych i na samym dole powinna znajdować się funkcja Uwzględnij psa. Pozostaje tylko wybrać psa/psów i zatwierdzić.

Opisane nowości działają bez konieczności aktualizacji zegarka, ale warto wspomnieć, że Garmin wprowadził też odpowiednie zmiany w niektórych urządzeniach. W przypadku zegarków Garmin Fenix ​​8, Fenix ​​E, Enduro 3, Tactix 8 i Quatix 8 należy pobrać aktualizację 24.20. Z kolei w modelach Forerunner 970, Forerunner 570, Forerunner 170, Venu 4, Venu X1 i Vivoactive 6 zmiany pojawiły się wraz z wersją 19.23. Z czasem lista modeli może zostać rozszerzona.

Po zaktualizowaniu zegarka w ustawieniach treningu zobaczymy opcję dodania psa. Dzięki temu można to zrobić już z poziomu nadgarstka, bez konieczności edycji treningu w aplikacji Garmin Connect na smartfonie.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Garmin dodał też specjalne odznaki do zdobycia

Za wspólne treningi z psem można zdobyć nowe odznaki, które przyznawane są za wykonanie konkretnych zadań wraz z psem. Przykładowo jest to spacer, przebiegnięcie 10 km, aktywność w określonych godzinach czy zarejestrowanie dowolnej aktywności w Międzynarodowy Dzień Psa.